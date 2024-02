Sánchez critica Feijóo per negociar amb Junts mentre els titllava de 'terroristes'

per Helena Celma

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de "negociar amnisties i indults" amb els independentistes al mateix temps que celebraven manifestacions en contra i els anomenaven "terroristes", segons ha afirmat.

"Al matí negociant amnisties i indults amb els independentistes ia les tardes manifestant-se en contra d'aquests independentistes i anomenant-los terroristes", ha llançat Sánchez en un míting de la campanya a La Corunya, previ a les eleccions gallegues que se celebren aquest diumenge 18 de febrer.

D'aquesta manera Sánchez ha atacat Feijóo després de les revelacions del cap de setmana passat que indicaven que el líder popular està obert a un indult condicionat a l'expresident català Carles Puigemont, que es va pensar l'amnistia durant 24 hores després de reunir-se amb Junts i que no veu clar que sigui imputat per delicte de terrorisme.

Sánchez, que es pronunciava sobre aquest assumpte per primera vegada, s'ha llançat contra Feijóo en assenyalar que "en política, com a la vida, quan algú en privat diu una cosa i en públic diu la contrària, s'anomena hipocresia".

D'aquesta manera ha rebutjat les crítiques reiterades llançades des del PP contra ell i el PSOE per pactar una llei d'amnistia amb les forces independentistes a canvi de la seva investidura i ha reiterat que la situació a Catalunya avui és molt millor que el 2017 amb el procés .

"Si fins i tot ho reconeix Feijóo, encara que sigui en privat, en un dinar amb periodistes", ha tornat a retreure.

Pur postureig

En la mateixa línia diu que el pitjor no és que Feijóo s'hagi "autoesmenat" sinó l'"odi" que al seu parer ha "vessat en tota la població espanyola els últims cinc mesos", des que el PSOE va acordar l'amnistia amb Junts i ERC.

D'aquesta manera Sánchez retreu a Feijóo les concentracions contra la seu nacional del PSOE al carrer Ferraz i les manifestacions contra l'amnistia.

"El que ha reconegut en privat és que aquests insults, aquests setges a les cases del poble, aquestes trucades a agafar el carrer, aquests cops de pit eren pur postureig", ha remarcat.

Per tant, ha demanat al líder del PP que "demani perdó per l'odi i les mentides vessades aquests darrers cinc mesos" i considera a més que el PP està admetent ara que l'estratègia dels socialistes cap a Catalunya és encertada.

Cortina de fum

"Benvingut al sentit comú, perquè efectivament la crisi territorial es resol des de la reconciliació i no des de la confrontació, com hem defensat els socialistes des del primer minut al capdavant del govern espanyol", ha reivindicat.

Finalment, el president del Govern ha sostingut que el 'no' del PP als indults ia l'amnistia és "una cortina de fum" per poder oposar-se a les mesures que els socialistes estan implantant des de La Moncloa, com ara la revaloració de les pensions amb l'IPC o la pujada del salari mínim.