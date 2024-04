per Redacció CatalunyaPress

Les reaccions a la decisió de Pedro Sánchez de continuar al capdavant del Govern espanyol no s'han fet esperar. Veus de la política de tots els colors i els racons de l'estat han valorat (i ho continuaran fent) la postura del cap de l'executiu de seguir a la Moncloa.

Una de les més esperades era la del líder de Vox, Santiago Abascal, que en una breu declaració sense preguntes des de la seu nacional del partit ha dit que la decisió del líder del PSOE de continuar al capdavant de l'Executiu és “una fugida cap endavant” que "reafirma el seu cop contra la convivència, l'Estat de dret, la separació de poders i la llibertat de premsa", alhora que ha augurat que "el pitjor encara ha d'arribar".

El dirigent de la formació ultradretana ha retret al cap del Govern que aquests cinc dies de meditació sobre la seva continuïtat han estat "un teatre groller, indignant i victimista" que ha sumit Espanya "en una xafogor internacional de dimensions i conseqüències absolutament incalculables".

De forma paral·lela, ha dit que Sánchez no pot exhibir "una postura menys democràtica" tot i haver "identificat la seva persona amb la democràcia", lamentant la crida del president a la "mobilització social". Creu que l'objectiu últim és “sepultar la crítica i garantir-se la impunitat”.

"Posem fi a aquest fang"

Sánchez seguirà exercint les seves funcions després de decidir que seguirà a càrrec seu. Després d'un període de 5 dies de reflexió motivats per la investigació cap a la dona, Begoña Gómez, la seva decisió ha estat ferma. "He decidit seguir", ha dit en una compareixença curta a les 11 del matí en què no ha admès preguntes.

"He actuat des d'una convicció clara. Diem prou o aquesta degradació ens acabarà esfondrant com a país", ha declarat, deixant clar que "si permetem que els bulls marquin el debat polític, la conseqüència serà irreparable".

En un primer moment, ha reiterat que "no mereixia la pena" tots els atacs patits i que "no hi ha honor que justifiqui el patiment de les persones que volen".

"He mostrat un sentiment que en política no sol ser admissible, he admès que fa mal viure aquesta situació", reconeixia.