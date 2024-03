El secretari general de Ports de l'Estat, fulminat pel cas de les mascaretes

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha cessat el secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez Manzanares, per la seva responsabilitat en l'adquisició de 20 milions de màscares a l'empresa implicada a la trama Koldo.

Fonts del Ministeri han confirmat a Europa Press aquesta destitució, que coincideix amb el viatge que Puente ha fet al Marroc per abordar amb els representants governamentals d'aquest país temes d'interès comú en matèria de transport i infraestructures i conèixer els projectes que desenvoluparan.

Tot i això, el ministre segueix molt de prop tot el relacionat amb aquesta trama, ja que el Ministeri que dirigeix des del mes de desembre passat va ser l'epicentre d'aquests contractes, quan José Luis Ábalos era ministre del ram.

En aquest cas, Ports de l'Estat, l'empresa pública que gestiona tots els ports públics espanyols de mercaderies i de passatgers, depèn directament d'aquest departament ministerial i va ser la primera que va contractar amb la trama per aconseguir mascaretes en plena irrupció de la pandèmia de Covid-19 per un import de 20 milions d'euros.

Com ha avançat 'El País', aquesta destitució respon a la falta de confiança del ministre al secretari general de Ports de l'Estat després de conèixer-se més dades sobre la trama. Es tracta del primer cessament al Ministeri des que transcendís, ja que molts dels responsables no segueixen en actiu per les diferents renovacions que s'han anat duent a terme els últims anys, en què hi ha hagut tres diferents ministres: Ábalos, Raquel Sánchez i ara Puente.

Contradiccions

L'Agència Tributària ja ha advertit en un informe elaborat sobre la trama del 'cas Koldo' "importants contradiccions" entre la versió oferta per Ports de l'Estat --adquirent de mascaretes-- i la que va donar Soluciones de Gestió --empresa epicentre de la trama--. Mentre Puertos nega conèixer el presumpte aconseguidor Víctor d'Aldama, l'empresa aporta proves en què assenyala que sí que va mantenir una reunió amb l'ens públic.

Aquesta contradicció queda reflectida a l'informe que l'Agència Tributària va entregar el 2 de febrer passat al jutge instructor de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, i al qual ha tingut accés Europa Press .

S'hi especifica que l'empresa investigada Solucions de Gestió el gener de 2021 va aportar "de manera ordenada i per a cada intermediari i operació de compra una sèrie d'evidències en forma de pantalles de 'whatsapp' i correus electrònics" que donarien fe de les relacions de De Aldama "amb bona part dels intermediaris de màscares" i proves de relacions amb "alguns dels clients institucionals".