Clara Ponsatí i Jordi Graupera presentaran el seu nou projecte polític a Sant Jordi

L'eurodiputada de Junts i exconsellera, Clara Ponsatí, i el professor i periodista Jordi Graupera presentaran un nou projecte polític anomenat Alhora. Tant el filòsof com l'exconsellera han dit que la data seleccionada per a la posada de llargada és la Diada Sant Jordi, el 23 d'abril.

Ho han anunciat Ponsatí i Graupera aquest dilluns en dues publicacions a la xarxa social X, en què s'adjunta un vídeo de presentació del projecte, que té com a lema 'Alhora: arrels i futur'.

L'arribada d'Alhora, que es tradueix al castellà com "al mateix temps", s'havia estat gestant durant uns quants mesos. Ponsatí va deixar clar el distanciament de les posicions de l'expresident Carles Puigdemont el mes de juliol passat, quan va aprofitar el revés judicial sobre la immunitat dels eurodiputats de Junts per criticar el que va denominar com la "via de l'exili".

En aquell moment, ha dit que "eposes hora de reflexionar sobre com s'han manejat les expectatives des del 2017. Ja n'hi ha prou amb aquestes evasions". L'exconsellera considera que l'independentisme va decebre els seguidors amb les promeses durant el procés i advoca per tornar a una agenda secessionista més contundent.

Alhora es presentarà al Teatre Borràs de Barcelona.