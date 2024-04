Silvia Intxaurrondo retrata el PP després de demanar proves de les acusacions a Sánchez

En un ambient polític ja crispat, la vicesecretària de Sanitat i Educació del Partit Popular, Esther Muñoz, va desencadenar una controvèrsia sense precedents després de la seva intervenció a la Cambra Baixa i les seves declaracions posteriors en una entrevista televisiva.

Al centre de la polèmica hi havia la suposada "victimització" del president del Govern, Pedro Sánchez, arran d'una roda de premsa plena d'acusacions sense proves.

Muñoz, en el seu discurs des del Congrés dels Diputats, va llançar acusacions directes contra diversos membres de la família de Sánchez, incloent-hi el sogre, pare i germà, sense suport evidencial.

Aquesta arremesa va generar un fort enrenou en l'esfera política, sent Muñoz la primera a carregar des del costat del Partit Popular.

En defensa seva, Muñoz ha insistit que les seves paraules no constitueixen acusacions formals, sinó més aviat la sol·licitud de claredat per part de Sánchez sobre certes qüestions derivades d'informacions periodístiques i rumors, encara que la contundència de les seves declaracions a la roda de premsa va deixar poc marge per a l'ambigüitat.

Tot i això, la falta de proves sòlides darrere de les acusacions del PP ha estat notòria, amb la mateixa associació ultradretana que va donar suport part dels arguments reconeixent la falta de veracitat en algunes informacions.

Això ha generat un qüestionament generalitzat sobre l‟ètica i la responsabilitat en el discurs polític, especialment en un context on la polarització i la confrontació són moneda corrent.

En la trobada amb la periodista Silvia Intxaurrondo, Muñoz es va mantenir ferm en la seva posició, rebutjant la possibilitat de presentar denúncies formals i emfatitzant que les seves paraules estaven basades en fets coneguts per tothom, encara que la manca de proves contundents per donar suport a aquestes afirmacions continua sent un punt feble en la seva argumentació.

Tot i que la periodista de La Hora de TVE va repreguntar diverses vegades per les proves en què fonamentava les seves acusacions, no hi va haver manera d'obtenir-les per part de Muñoz.

La reacció del president Sánchez no es va fer esperar, qualificant les acusacions del PP com una estratègia de desgast polític i afirmant que aquestes pràctiques només contribueixen a embrutar el debat públic en lloc d'abordar els veritables problemes que afecten la ciutadania.