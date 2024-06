VÍDEO | En directe, la sessió de control a Sánchez al Congrés dels Diputats

El finançament singular per a Catalunya protagonitzarà aquest dimecres la sessió de control al Govern al Ple del Congrés, amb preguntes de diversos grups parlamentaris tant al president del Govern, Pedro Sánchez, com a la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Va ser el mateix Sánchez qui, la setmana passada, va assegurar en una entrevista que articular un finançament singular per a Catalunya era "factible" i "compatible" amb la multilateral. Així mateix, al darrer Ple de control parlamentari, el cap de l'Executiu va recordar que aquest model de finançament estava inclòs en el pacte que va tancar amb ERC per a la seva investidura.

Arran d'això, des del PP van registrar una bateria de qüestions sobre aquest tema. En concret, el coordinador autonòmic del PP, Elías Bendodo, aprofitarà la sessió plenària per dirigir-se a la vicepresidenta primera i preguntar-li “com té previst el Govern garantir el compliment de l'article 138 de la Constitució”.

ARTICLE 138 CE: NO POT HAVER PRIVILEGIS ENTRE CC.AA

Aquest article de la Carta Magna assenyala que l‟Estat ha de garantir la realització "efectiva" del principi de solidaritat, vetllant per l‟establiment d‟un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, i atenent en particular les circumstàncies del fet insular. I adverteix que les diferències entre els Estatuts de les diferents comunitats autònomes no podran implicar, "en cap cas", privilegis econòmics o socials.

També en aquesta línia es pronunciarà la secretària general dels populars, Cuca Gamarra, ja que serà l'encarregada de preguntar a Montero si "creu que les polítiques del Govern garanteixen la igualtat entre els espanyols".

El mateix líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, podria tractar el tema en el seu debat setmanal amb el president Pedro Sánchez: "Quan s'ocuparà de la majoria d'espanyols?", és la pregunta registrada.

QUÈ HAN PROMES?

A més, el Grup Popular ha elegit el finançament autonòmic per interpel·lar-lo al Govern d'aquesta setmana, que està adreçat també a la ministra Montero i que donarà lloc a la votació d'una moció en la sessió plenària següent. En concret, demanaran a la vicepresidenta que expliqui "les previsions i compromisos adquirits al voltant del finançament autonòmic i la defensa de la igualtat entre tots els espanyols".

Però el PP no serà l?únic grup parlamentari que es dirigeixi a Montero per interessar-se sobre aquest assumpte. També el diputat d'ERC, Francesc-Marc Vidal, es dirigirà a la ministra d'Hisenda per preguntar-li si “el Govern considera que Catalunya té un model de finançament just”.

I, per part seva, el diputat del BNG al Congrés, Néstor Rego, utilitzarà la sessió de control per interpel·lar Sánchez i conèixer si el Govern "està disposat a impulsar l'autogovern de Galícia amb la transferència de les competències pendents, la condonació de deute i un sistema de finançament just".