VÍDEO: Ultras van a Ferraz a caçar els militants del PSOE que donen suport a Sánchez

La Policia Nacional s'ha vist obligada a acordonar Ferraz després que dues manifestacions, en contra ia favor de Pedro Sánchez, acudeixin a la seu socialista de Madrid. Els manifestants són fàcilment distingibles: a una banda hi ha els militants socialistes amb banderes del PSOE ia l'altra, banderes d'Espanya i d'altres que són preconstitucionals.

Els manifestants anti Sánchez han anat a caçar els militants socialistes que han anat a expressar el seu suport a Pedro Sánchez, i s'han pogut veure vídeos on fins i tot han posat el 'Cara al sol' a tot volum per intentar silenciar-los. "Això és un delicte", ha exclamat un militant del PSOE al sentir la cançó franquista.

A continuació, podeu veure les imatges:

També s'ha pogut veure imatges de manifestants de dreta intentant trencar les línies policials mentre fan la salutació feixista i criden "vermells de merda, a prendre pel cul".

Gran manifestació en suport a Pedro Sánchez dissabte

Militants del PSOE preparen una gran manifestació per recolzar el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, després que anunciés uns dies de retir per reflexionar sobre la seva continuïtat a la Moncloa.

La concentració es produirà dissabte a les 11 del matí al costat de la seu nacional del partit al carrer Ferraz 70 de Madrid i la convocatòria ja està circulant entre els militants, segons han indicat fonts socialistes a Europa Press.

La convocatòria no és oficial i en la direcció del PSOE asseguren que ells no estan organitzant-la ni donant cap instrucció, encara que membres de l'Executiva Federal se n'estan fent ressò i difonent-la a les xarxes socials.

Tot i això, hi ha diverses federacions socialistes que estan organitzant autobusos per desplaçar a Madrid simpatitzants socialistes que vulguin participar en la manifestació.

Per exemple, la Federació Socialista Asturiana facilita el transport de forma gratuïta per sortir des de Gijón dissabte de matinada i arribar a Madrid a temps per expressar el seu suport al líder del PSOE.

Joventuts Socialistes també està impulsant l'acte i fent una crida a la mobilització des de les xarxes socials. En un missatge als seus comptes de X (antic Twitter) i Tik Tok demanen acudir dissabte a Ferraz per recolzar Sánchez: "Pedro, sí que val la pena", assenyalen.

D'aquesta manera recullen la crida enunciada per dirigents socialistes de primera fila, com l'expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que aquest mateix dijous va demanar als simpatitzants del PSOE que "es mobilitzin" a favor de Sánchez, després que aquest hi hagi aparcat la seva agenda pública fins dilluns que ve, quan comunicarà si continua sent president.

En la mateixa línia, la vicepresidenta primera del Govern i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha dit que el Govern estava concentrat a convèncer Sánchez que no dimitís i va animar a enviar "energia positiva" a un cap de l'Executiu que ha " obert el seu cor” amb la carta que va dirigir a la ciutadania.