La Fiscalia demana arxivar la causa contra Begoña Gómez

per Redacció CatalunyaPress

La Fiscalia de Madrid ha demanat arxivar les diligències d'investigació que va obrir el Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, dona del president del Govern, Pedro Sánchez, arran d'una denúncia de Manos Limpias per presumptes delictes de tràfic d'influències i corrupció als negocis.

Fonts fiscals han informat que el Ministeri Públic ha presentat un recurs d'apel·lació directa en què demana a l'Audiència Provincial de Madrid que revoqui la interlocutòria del 16 d'abril firmada pel jutge Juan Carlos Peinado.

Les mateixes fonts han precisat que la Fiscalia s'ha pronunciat així després que l'instructor li traslladés de la causa ahir dimecres a la tarda, després que es donés a conèixer que s'havien obert les diligències que estan sota secret.

Segons fonts jurídiques consultades per aquesta agència de notícies, el titular del jutjat --a petició de Manos Limpias-- ja ha citat en qualitat de testimonis dos responsables de mitjans de comunicació que van publicar les notícies en què basa la seva acusació.

Denúncia del 9 d'abril

La denúncia de Manos Limpias va ser registrada pel seu president Miguel Bernad el 9 d'abril passat i hi sostenia que Begoña Gómez, "prevalent-se del seu estatus personal, esposa del president del Govern d'Espanya, ha anat recomanant o avalant per carta de recomanació amb la seva signatura a empresaris que es presentaven a licitacions públiques".

Des del sindicat asseguren que un dels empresaris "beneficiats per aquestes recomanacions o avals" de Gómez és Carlos Barrabés, i que se li haurien adjudicat licitacions públiques per valor de 10 milions d'euros. "Aquest empresari a més va muntar el Màster de Transformació Social Competitiva de la denunciada", afirmen, i afegeixen que la càtedra de Begoña Gómez va fitxar a més com a professor associat a aquest empresari.

D'altra banda, apunta que Víctor d'Aldama, que està investigat per l'Audiència Nacional com a presumpte aconseguidor del 'cas Koldo', era el contacte de Begoña Gómez a Globalia i va guanyar 6,67 milions abans que es negociés “el rescat”. ..) de la companyia". A això suma que Air Europa "va pactar pagar 40.000 euros a l'any a l'Àfrica Center de la denunciada" i que l'acord de Globalia i l'Institut d'Empresa incloïa el lliurament de 15.000 euros a l'any en vols de primera classe per a Begoña Gómez i el seu equip .

Aquest dijous, Manos Limpias ha emès un comunicat en què assegura que va basar la seva denúncia en informacions de mitjans de comunicació i que en cas que les notícies no siguin certes "seran els que la van publicar els que hauran d'assumir la falsedat".

Insisteix que ha de ser ara el jutge qui haurà de comprovar si aquestes informacions periodístiques "són certes o no" i, en cas que no ho siguin, "seran els que les van publicar, els que hauran d'assumir la falsedat". "Però si no són incertes, entenem que la causa judicial haurà de continuar", matisa.