Adéu a Kenneth Mitchell, un dels astres de 'Star Trek', als 49 anys

per Helena Celma

La família de l'actor canadenc Kenneth Mitchell ha anunciat la seva mort als 49 anys mitjançant un comunicat difós dissabte passat a les xarxes socials. Mitchell era reconegut per les seves interpretacions en sèries i pel·lícules com Star Trek: Discovery, Capitana Marvel i Jericho.

L'actor va ser diagnosticat d'ELA el 2018. "Ken va enfrontar una sèrie de terribles desafiaments a causa de l'ELA. I al més pur estil Ken, va aconseguir superar cadascú amb gràcia i compromís per viure una vida plena i feliç a cada moment", explicava la seva família al comunicat.

El seu nucli familiar ha posat èmfasi en totes les versions que havia ofert Mitchell a tots els seus éssers estimats: "Era conegut com un cercador d'esperança, un somiador, un creient de somnis, un jugador de futbol, un passejant de platges, un abraçador de óssos, un paisatgista, un cultivador de jardins, un remer en canoa, un campista feliç, un explorador de la natura, un amant dels gats, de riure contagios, generós, espectador de cinema, oient de música, viatger mundial, oncle bromista , germà menor, soci de Susan i, més que res, un pare orgullós”.

Nascut el 24 de novembre de 1974 a Toronto, Canadà, Mitchell deixa enrere la seva dona Susan i els seus dos fills, Lilah i Kallum.

"Ken està eternament agraït per l'enorme quantitat d'amor i el suport infinit que ha rebut per part dels seus durant aquest viatge. Especialment el coratge, la resiliència i la força mostrats per la seva extraordinària esposa, família i amics", afegeix el missatge.

En última instància, la família ha demanat que els seus seguidors facin donacions a la "investigació de l'ELA".