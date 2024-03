Els agricultors catalans protesten amb una marxa lenta de tractors per la N-340

per Redacció CatalunyaPress

Els agricultors catalans han iniciat aquest dimecres cap a les 8.30 hores una marxa lenta de tractors per la N-340 per dirigir-se a tallar l'AP-7 a l'altura de l'Ampolla (Baix Ebre).

El tall ha estat convocat per l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) per protestar perquè, segons la seva opinió, la Generalitat "no ha atès les demandes del sector" pel que fa a la reducció de la burocràcia i els pagaments pendents de les ajudes que contempla la Política Agrària Comuna (PAC), han informat fonts de la plataforma a Europa Press .

Els agricultors tallaran l'AP-7 en tots dos sentits al seu pas per L'Ampolla des de dimecres al matí fins al migdia, i després organitzaran assemblees