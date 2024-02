VÍDEO: Els agricultors que tallen l'AP-7 a Girona planten un pi a la calçada

Nou gest revolucionari dels agricultors catalans. Els treballadors del camp concentrats a l'autopista AP-7 a Pontós (Girona) han col·locat un pi al carril central en sentit nord aquest dijous al migdia, com si estigués plantat, subjecte amb un pneumàtic de tractor i terra.

Interrompen el pas de vehicles des de dimarts per exigir "l'eliminació de la competència deslleial" de productes de fora de la Unió Europea i la reforma de les directives europees.

El conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, seguia mentrestant reunit amb representants d'Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ganaders de Catalunya (Jarc), Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la plataforma Revolta Pagesa des d'aquest dijous a les 11.45 hores a la seu del departament a Barcelona.

Cap a les 13.45, a la província de Lleida els agricultors interrompen la circulació a la via A-2 al seu pas per Soses i per Tàrrega, a l'A-22 i la N-240 per Almacelles, a l'AP-2 per Aitona, a la L-303 per Plans de Sió, a la N-230 pel Pont de Suert ia la C-14 per Tàrrega, Ponts i Bassella.

A Girona, estan concentrats a la C-38 al seu pas per Molló, a la N-152 per Puigcerdà, a la N-260 per Portbou ia la N-II a Vilamalla, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).