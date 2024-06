L'aigua dels embassaments de les conques internes catalanes puja mig punt tres dies

El nivell d'aigua de les conques internes catalanes continua creixent gràcies a les pluges, que no acaben d'abandonar el territori. Aquest divendres el nivell de l'aigua als pantans catalans estava al 32,02%, i tres dies després, aquest dilluns, són al 32,46%, una pujada de gairebé mig punt en molt poc temps.

Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultades per Catalunya Press, aquest divendres els pantans de les conques internes tenien 222,46 hectòmetres cúbics d'aigua, i aquest dilluns ha arribat als 225,42 hectòmetres cúbics.

Aquest augment del nivell de l'aigua ha estat propiciat per les pluges del darrer mes i mig. De fet, aquest divendres publiquem que els embassaments de les conques internes han duplicat el nivell d'aigua en els darrers tres mesos. L'any passat, per aquestes dates, es trobaven al 26,67%, per la qual cosa el nivell actual és una molt bona dada que allunya Catalunya de la greu emergència per sequera.

Gairebé tots els embassaments han augmentat el nivell d'aigua: el Darnius Boadella és al 22,65%; Susqueda al 32,75%; La Baells és al 47,44%; La Llosa del Cavall, al 26,96%; Sant Ponç, al 34,41%.

Sau, Foix, Siurana n'han reduït una mica el volum (amb el 30,53%, 68,04% i 2,24%, respectivament); i Riudecanyes ha caigut tres centèsimes, i ha quedat en el 2,45%.

També creix el nivell d'aigua als embassaments del Ter-Llobregat

Pel que fa als embassaments del Ter-Llobregat, que abasteixen les àrees metropolitanes de Barcelona i Girona, segueixen creixent i estan al 34,09%, creixent 4 dècimes, i acumulat 208,63 hectòmetres cúbics d'aigua

Aquests embassaments també han crescut des de fa un any, quan eren al 26,91% de la seva capacitat i tenien 164,70 hectòmetres cúbics.

El baix nivell dels embassaments i l'escassetat de pluges va portar el Govern l'1 de febrer del 2024 a declarar l'emergència per sequera als 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, amb una dotació d'aigua de 200 litres per persona i dia.