Alerta al Japó: un gat que va caure en una cisterna radioactiva està lliure

per Helena Celma

Un gat s'ha convertit en el protagonista d'una història misteriosa i perillosa. A Fukuyama (Japó), el felí s'ha introduït aquesta setmana en un tanc ple de químics tòxics i s'ha escapat, deixant darrere seu una sèrie d'empremtes groguenques.

Dins del contenidor hi havia crom hexavalent, conegut com a crom 6, una forma altament tòxica del metall.

L'animal, literalment, s'havia submergit en un agent cancerigen extremadament corrosiu i contaminant.

Els riscos associats amb el crom 6 són significatius: des d'irritació a la pell fins a càncer de pulmó si s'inhala. De fet, per això els treballadors han de fer servir mesures de protecció quan manipulen aquesta substància.

Fins ara, el parador del gat continua sent un misteri. Les autoritats de Fukuyama, informades ràpidament per l'empresa, han alertat els residents sobre el perill que representa aquest animal.

Se'ls insta a no acostar-se ni tocar el gat, ja que estarien exposats a la toxicitat del químic que comporta.

A més, s'ha sol·licitat a les escoles primàries que instrueixin els estudiants perquè evitin tocar qualsevol animal que sembli malalt o anormal.

L'enigma més gran rau en com el gat va ingressar al tanc i, sobretot, com va aconseguir sortir-ne. La cisterna, que té més de tres metres de profunditat, estava coberta per una lona que, segons informes locals, va ser retirada pels treballadors en arribar a la planta.