Conseqüències de l'avançament electoral: els projectes que es paralitzen a Catalunya

La legislatura de Pere Aragonès arribarà al seu terme el 12 de maig, moment en què els catalans estan cridats a les urnes. Arran del rebuig dels partits polítics als Pressupostos presentats per l'executiu, cosa que ha precipitat la convocatòria d'eleccions anticipades, molts projectes queden en suspens.

Abordatge de la sequera

La gestió de la sequera és un dels reptes principals que s'acosten. Fins ara, el Govern de Pere Aragonès ha estat implementant mesures per mitigar l'escassetat d'aigua, a més de preveure una assignació de 1.045 milions d'euros als Pressupostos per fer front a la crisi hídrica.

D'aquesta quantitat, 120 milions estaven destinats a permetre que els ens locals realitzessin les millores necessàries per aplicar mesures restrictives a les seves comunitats respectives. Així mateix, el govern català tenia planejat destinar 86,3 milions d'euros a millores en sistemes de reg, com a part del Pla per a Millores del Reg 2023-2030.

Educació

Un dels sectors que patirà les conseqüències més directes és el de l'educació, que enfronta desafiaments significatius des que es van donar a conèixer els preocupants resultats de l'informe Pisa.

En resposta a aquests resultats, el Govern va establir una Comissió composta per experts per analitzar les millores educatives necessàries. Amb la finalitat d'implementar aquestes millores, la consellera d'Educació Anna Simó havia anunciat l'assignació de 50 milions d'euros provinents dels pressupostos que, en última instància, no van ser aprovats.

Transport públic

El Metro de Barcelona seria un dels grans beneficiats dels Pressupostos per al 2024 després que s'acordés invertir 57 milions d'euros i iniciar la compra de 39 combois per al sistema. L'objectiu era cobrir les necessitats identificades a les línies convencionals ia la futura L9.

Cultura i esport

Alguns Ajuntaments tenien previst construir centres i equipaments culturals... cosa que amb l'avançament de les eleccions s'atura.

La Unió de Consells Esportius Catalans (UCEC) deixarà de percebre 400.000 euros, mentres que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) perdrà 850.000 euros.