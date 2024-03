Alves s'haurà de presentar tots els dijous a l'Audiència de Barcelona

La llibertat sota fiança que estrena aquest dilluns el futbolista Dani Alves inclou com a condició que comparegui cada divendres a l'Audiència de Barcelona per certificar que no s'ha fugat: aquesta setmana, quan serà festiu per divendres sant, ho haurà de fer dijous.

Ho aclareix la interlocutòria en què el tribunal ha ordenat deixar-lo en llibertat un cop ha dipositat la fiança d'un milió d'euros, que també recorda que Alves té prohibit sortir d'Espanya ni acostar-se a la víctima de l'agressió sexual per la qual ha estat condemnat a quatre anys i mig de presó.

El jugador s'haurà de presentar a la secretaria de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona, el tribunal que el va jutjar, i que té la seu al Palau de Justícia de Catalunya, a l'avinguda Lluís Companys.

La interlocutòria de llibertat provisional també ordena comunicar la decisió al Consolat del Brasil a Barcelona per si Alves demana un passaport nou.

També s'ha avisat tots els cossos policials "perquè garanteixin que no surt de territori espanyol