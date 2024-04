Educació anuncia importants canvis que afectaran els docents el proper curs

El Departament d'Educació de Catalunya ha anunciat canvis importants en el sistema de contractació i gestió de docents per al proper curs acadèmic 2024-2025. Aquestes modificacions afecten tant la borsa de substitucions com l'assignació de places perfilades, buscant millorar l'eficiència i la qualitat educativa als centres de la regió.

Una de les novetats més destacades és la nova normativa per als docents inscrits a la borsa de substitucions. A partir d'ara, aquests professionals han d'estar disponibles durant els dos primers anys i, el tercer any, s'han d'apuntar al màster corresponent. Aquesta mesura busca garantir una major preparació i compromís per part dels substituts, enfortint així el sistema educatiu a Catalunya.

Pel que fa a les places perfilades, s‟ha decidit congelar temporalment l‟assignació d‟aquestes places per donar prioritat a la contractació dels 20.000 nous funcionaris docents sorgits dels processos d‟estabilització laboral. Aquesta mesura respon a la necessitat de cobrir les vacants de manera eficient i garantir la qualitat a l'ensenyament.

Una altra modificació important és l'eliminació de l'opció d'inscriure's com a 'no disponible' a la borsa d'interins. Aquesta etiqueta, que permetia als professors no rebutjar nomenaments sense perdre la seva posició a la llista, ha estat eliminada per simplificar la gestió de la conselleria i evitar la càrrega de treball addicional que generava.

En relació amb el màster, es recorda que des de fa cinc anys els docents no necessiten acreditar-ho per començar a fer classes, sinó comprometre's a completar-lo en un termini de tres anys. No obstant això, aquells que no compleixin aquest compromís no podran seguir a la borsa de substitucions, cosa que reforça la importància de la formació contínua per als professionals de l'educació.

Finalment, s'ha confirmat que les places perfilades existents es mantindran vigents, tot i que no es crearan més pel proper curs. Aquesta mesura busca limitar aquesta opció i afavorir la contractació de funcionaris acabats de regularitzar, assegurant així l'estabilitat i qualitat als centres educatius catalans.