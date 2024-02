L'atleta Núria Picas protagonitza una persecució 'digna de Hollywood'

per Helena Celma

Núria Picas, guanyadora de l'Ultra Trail del Mont Blanc el 2017, va haver de fer ostentació de les seves condicions físiques per atrapar un lladre que li havia robat la motxilla.

El lladre va intentar arrabassar la motxilla de Picas quan estava traient el seu equipatge del cotxe a l'aeroport de Barcelona. Tot i això, l'atleta el va perseguir fins a atrapar-lo i recuperar el que era seu.

Gràcies a la seva ràpida reacció, no va recuperar, a més de la motxilla, el telèfon mòbil i el passaport, una cosa crucial per afrontar el pròxim viatge a Noruega. Aquesta gesta va ser compartida per ella mateixa a les seves xarxes socials.

"El viatge a #lofoten corria perill (passaport, visa, mòbil...). Sort que m'he adonat i he començat una persecució digna de Hollywood. L'oncle no sabia amb qui s'enfrontava! Almenys l'entrenament de Transgrancanaria ha donat els seus fruits. Final feliç i el tipus reduït", celebrava.

Tot i això, no ha deixat passar l'oportunitat de criticar la poca acció del cos de seguretat contra el lladre: "Indignant quan els de seguretat l'han deixat campar lliurement en un obrir i tancar d'ulls...".

Aquest cap de setmana, Núria Picas va participar a la Marathon de la The North Face Transgrancanaria (84 km), però lamentablement va haver d'abandonar la cursa al voltant del quilòmetre 40 a causa d'unes molèsties al genoll.

Tot i aquest contratemps, té planificat tornar a competir a l'Ultra Trail del Mont Blanc més endavant aquest any, com a part del seu calendari esportiu.