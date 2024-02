Violeta Hódar (OT 2023) revela quin és el seu equip de futbol favorit

Violeta Hódar va ser una de les concursants més destacades d'aquesta darrera edició d'Operación Triunfo. La seva veu i la seva manera de ser va aconseguir que milers de persones se n'enamoressin i segueixin tots els seus passos, recolzant així el seu projecte artístic.

Sense anar més lluny, el x venir, el seu primer single, ja ha aconseguit superar el milió d'escoltes a Spotify, cosa que va emocionar la pròpia artista.

Com a agraïment als seguidors i seguidores, l'artista de Motril va fer un directe a Instagram. No seria res destacat si no fos perquè les xarxes socials i ella no es porten de tot bé, precisament, ja que sempre li demanen que faci més publicacions.

D'aquesta manera, va estar tres quarts d'hora interaccionant amb els fans i llegint els comentaris.

Violeta Hódar - “el x venir” (Lyric Video)

Una d'aquestes preguntes va ser de caràcter futbolístic i és que un usuari li va preguntar si el seu equip favorit era el Barça. La seva resposta va ser que... sí!

"¿Ets del Barça, encara que sigui una miqueta?", va llegir en veu alta i, després d'uns instants, va respondre: "Bé, es podria dir que sí".

"Espero que no m'odiïn els madridistes, però 'amore', des que sóc petita, la veritat", apuntava.

Per tant, els seus seguidors i seguidores culers podran dormir feliços, ja que la seva artista preferida comparteix passió pels colors. La veurem algun dia al Lluís Companys o al Johan Cruyff?