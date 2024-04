El cantautor Joan Manuel Serrat, Premi Princesa d'Astúries de les Arts

per Pau Arriaga Pérez

Joan Manuel Serrat ha estat guardonat amb el Premi Princesa d´Astúries de les Arts 2024, el primer dels vuit prestigiosos guardons internacionals que convoca aquest any la Fundació Princesa d´Astúries.

Nascut el 27 de desembre de 1943 a Barcelona, el cantautor va iniciar la seva trajectòria al món de la música durant la seva etapa universitària, tot i haver-se llicenciat en Enginyeria Tècnica Agrícola. El 1964, va gravar el seu primer disc, Una guitarra , i posteriorment va formar part del grup Els Setze Jutges, debutant com a intèrpret el 1965. Un any després, va protagonitzar el seu primer recital en solitari al Palau de la Música de Barcelona, coincidint amb el sorgiment de la Nova Cançó catalana, un moviment artístic que va promoure la música en català amb un esperit reivindicatiu en plena dictadura franquista.

L'obra de Serrat ha estat influïda per destacats poetes com Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Lluís Cernuda, Pablo Neruda, Mario Benedetti i Eduardo Galeano, entre d'altres. El seu estil musical abasta diversos gèneres, com el folklore català, la cobla espanyola, el tango, el bolero i el cançoner popular iberoamericà.

El 1966, va publicar Ara que tinc vint anys i Cançó de matinada , i el 1968 va ser seleccionat per representar Espanya a Eurovisió, encara que va declinar l'oferta en no poder interpretar en català. Alguns dels seus àlbums més destacats, com Mediterrani , Cada boig amb el seu tema , Utopia,Banda sonora d'un temps, d'un país o La meva infantesa , són considerats clàssics dins del gènere de la cançó d'autor.

L'abril del 2022 va iniciar a Nova York la seva última gira, El vicio de cantar , amb què va anunciar que es retirava dels escenaris i que el va portar per desenes de ciutats d'Espanya i Amèrica Llatina; el tour va acabar amb 3 concerts el desembre del 2022 al Palau Sant Jordi de la seva ciutat.

Al llarg de la seva trajectòria ha rebut el Premi Nacional de Músiques Actuals (2010), el Grammy Llatí a la persona de l'any (2014) i el Premi Odeón de Honor. El 2023 va ser nomenat Fill Adoptiu d'Oriola i va rebre el Premi Advocats d'Atocha per la seva defensa dels drets humans. Un impressionant palmarès a què ara suma el Premi Princesa d'Astúries de les Arts.