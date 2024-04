Solidaritat amb l'advocat multat per la vaga dels lletrats del torn d'ofici

A finals de novembre de l'any passat, el col·lectiu dels advocats d'ofici va convocar una vaga . No eren els únics, ja que els treballadors de l'administració de justícia també van convocar aturades.

Ara, gairebé mig any després, arriben algunes de les conseqüències d'aquesta vaga... almenys per a un dels advocats que va decidir sumar-se a la convocatòria de vaga.

Els professionals reclamen una regulació professional més sòlida, una millora en les remuneracions, la compensació pels costos de brindar serveis i el dret al descans ia la conciliació laboral.

I és que un Jutjat Penal de Valladolid ha imposat una sanció de 300 euros a aquest treballador. Segons ha informat El Confidencial Digital , aquest tribunal havia citat aquest treballador, però quan aquest no es va presentar a la cita va rebre la multa d'aquest muntant.

De fet, aquest no seria un cas aïllat, ja que aquest mateix mitjà ha apuntat que diferents Col·legis d'Advocats de diverses comunitats autònomes haurien obert expedients informatius (fa mesos) a alguns lletrats del torn d'ofici, una mesura que volia servir perquè la vaga no es fes més gran.

El cas en concret, segons informa el mitjà, va ser el furt d'una bicicleta, en què l'advocat ja havia comunicat que no hi assistiria. A més, s'esmenta que aquest cas no era dins dels serveis mínims, que generalment inclouen casos de violència de gènere, menors, mesures cautelars o casos amb presos.

L'advocat, en declaracions a aquest mitjà, explica que els tribunals li van dir que no tenia dret a fer vaga.

De fet, la magistrada al capdavant del jutjat li ha advertit que si es torna a absentar del judici oral (programat per al 16 de maig), "podria donar lloc a la deducció de testimoni" pel delicte d'obstrucció a la justícia. Aquest delicte s'aplica als advocats que falten deliberadament a comparèixer davant del jutjat sense una causa justificada, cosa que resulta en la suspensió d'un judici oral.

"Ho interpretem com una forma de pressió i un intent de soscavar el dret a vaga perquè assisteixi al proper judici", declara l'afectat. A més, esmenta que van anar al jutjat per parlar amb el tribunal, però no van ser rebuts.

Per part seva, el sindicat Vènia ha posat en marxa una campanya de solidaritat amb l'afectat, David, en què demana donacions de 15 cèntims per "per pagar la sanció imposada per estar de vaga".