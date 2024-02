Catalunya, a la cua d'Espanya en habitatge accessible

per Redacció CatalunyaPress

El 41% dels habitatges de Catalunya no complirien els criteris d'accessibilitat que serien recomanables. Aquesta és una de les conclusions que es desprenen de la iniciativa Projecte Habitatge del portal Fotocasa.

La immobiliària, de fet, situa la mitjana espanyola al 10%, de manera que Catalunya està molt per sobre dels valors que serien desitjables.

| Fotocasa

De fet, segons les dades del portal, únicament el 9% del parc d'habitatges català és “molt accessible”. Dit d'una altra manera, presenta facilitats per a les persones que necessiten passadissos amples i habitacions espaioses.

La quantitat d'habitatges que "aprovarien" un examen d'accessibilitat a Catalunya se situa al 29%. Un altre 30% més és "moderadament accessible", segons Fotocasa, mentre que la major part, el 41% vist anteriorment, és poc accessible.

Comunitat Valenciana i Andalusia, exemples a seguir

A l'altre extrem de la llista, com les comunitats que, segons el portal, estan fent les coses bé, hi ha la Comunitat Valenciana i Andalusia.

Els nostres veïns del sud, de fet, són els que lideren aquesta classificació amb prop del 35% d'habitatges considerats "molt" o "bastant" accessibles. Un altre 29% són “moderadament” accessibles, per un 37% amb valors a millorar.

Per la seva banda, Andalusia presenta valors força similars als dels valencians, amb un 32% de domicilis amb bona nota. La quantitat d'habitatges que presenten qualificacions de baixa accessibilitat també són molt semblants a les de CV.

Com més intenció de compra, menor accessibilitat

En general, aquells que planegen comprar un habitatge en els propers cinc anys actualment resideixen a llars que tenen menys característiques accessibles.

Per exemple, pel que fa a la presència d'una bona il·luminació a totes les habitacions, aquells que consideren adquirir una propietat dins aquest termini només gaudeixen d'aquesta característica en el 57% dels casos.

En canvi, aquells que no tenen intenció de comprar arriben al 67% en aquest aspecte.

En altres paraules, l'accessibilitat influeix en la predisposició a comprar o buscar un habitatge millor, fins i tot sense ser-ne conscients.

De vegades, no relacionem certs aspectes de la vivenda amb la seva accessibilitat. Per exemple, la il·luminació o disponibilitat de botons d'ascensor accessibles per a persones amb cadira de rodes poden passar desapercebuts.