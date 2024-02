La col·laboració amb L'Hospitalet que permetrà als artistes decorar la ciutat

Els grafits han mutat en art urbà. Gràcies a la destresa de tres artistes i quatre entitats socials de l'Hospitalet, una vintena d'infraestructures elèctriques d'Endesa a la ciutat han estat decorades amb murals i imatges pictòriques que embelleixen la segona ciutat de Catalunya.

El projecte es diu 'Art amb energia' i pretén, més enllà de fomentar el civisme i la conscienciació, divulgar el talent local mitjançant un procés artístic participatiu.

Avui s´ha fet la presentació del projecte davant l´actuació que els usuaris de l´Associació Alpi han realitzat l´avinguda de Can Serra, amb l´assistència de l´alcaldessa, Nuria Marín; el director d'Endesa a Catalunya, Enric Brazis; el regidor de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament, David Gómez; la regidora del Districte V, Lola Ramos; el responsable d'Endesa al Barcelonès, Marcos Lalueza, la tècnica d'Endesa, Salwa Sirag, i una representació de les entitats i els artistes que han fet possible el projecte.

Per a l'alcaldessa, Nuria Marín, “amb iniciatives com aquesta, l'Ajuntament de La H i Endesa, en col·laboració amb les entitats i també amb els joves artistes de la ciutat, volem embellir les nostres places i carrers i avançar cap a un model cultural culturalment i urbanísticament sostenible, on es promoguin els valors del civisme i la sensibilitat artística”.

La iniciativa, fruit d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de L'Hospitalet i Endesa, persegueix integrar a l'entorn urbà instal·lacions elèctriques de manera original, atractiva i decorativa, per fer més amables els espais públics on s'ubiquen.

El projecte ha possibilitat embellir dinou armaris de distribució urbana (ADU) i dos centres de transformació.

En total, una vintena d'instal·lacions repartides per tota la ciutat, als barris de Bellvitge, Can Serra, Collblanc, Florida, Pubilla Casas, Torreón i Santa Eulàlia.

El tema d'aquesta primera edició –es preveu una segona fase a curt termini– ha estat la cura del medi ambient i la sostenibilitat.

El consistori ha liderat el procés artístic participatiu per involucrar la comunitat local, i ha buscat artistes que visquessin a l'Hospitalet o que tinguessin una relació estreta.

La crida ha donat els seus fruits entre estudiants i associacions. Així, per exemple, el duet format per Yanett Tenorio Ramón i Mireia Ocaña Salvat han embellit un centre de transformació que hi ha al carrer del Gasòmetre, i Abraham López-Gay de Morais ha fet el mateix amb una de les unitats del carrer de Pi i Ballico. Un altre artista, Luis López Pozo, i desenes de voluntaris amb molta creativitat de l'Esbarjo Pubilla Casas, de l'Espai les Planes-Associació Acció Socioeducativa, de l'Associació Educativa Itaca i de l'Associació Alpi (que n'ha aportat quaranta), han fet volar la imaginació i s'han coordinat per dignificar els carrers i places a través de pintures murals.

L'única condició, que tampoc no representa una limitació en les creacions artístiques, ha estat incloure la placa de risc elèctric i la identificació de la instal·lació perquè quedin molt visibles, dins dels programes de seguretat que fomenta la companyia. A banda d'això, no hi ha hagut més límits que la mateixa imaginació.

Aquesta no és la primera vegada que Endesa cedeix les instal·lacions per a finalitats artístiques. La iniciativa aquest any s'ha dut a terme també a les ciutats de Saragossa i de Granada.

Altres vegades, s'han decorat altres centres de transformació ubicats a la via pública per integrar-los a l'entorn urbà, per exemple a Girona i Salt (el Festival monar'T, per exemple), Figueres, la Cellera de Ter, Barcelona, Reus, Torredembarra o Tarragona —dins el programa Muros que parlen—, on hi trobem infraestructures decorades, sovint amb la participació d'artistes locals i internacionals.