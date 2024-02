Ja és un fet: el curs escolar 2024-2025 a Catalunya començarà el dilluns 9 de setembre.

La Conselleria dEducació de la Generalitat ho ha anunciat per carta als membres del Consell dEducació de Catalunya (CEC). A la missiva s'informa que el curs començarà "el sisè dia laborable de setembre", és a dir, el dilluns 9 de setembre, a les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO.

A la carta, signada per la consellera Anna Simó, s'afirma que aquesta decisió respon a la "demanda de disposar de 5 dies hàbils de setembre per preparar el curs". Aquesta demanda havia estat una de les més demanades per molts equips docents, partint de la premissa de no començar el curs després de l'11 de setembre.

A més, Simó ha recordat a la carta que aquesta decisió es pren "una vegada escoltades les reflexions i aportacions del CEC, els representants sindicals dels docents i les direccions".

"Una vegada més, us agraeixo la vostra contribució a la millora del sistema educatiu i em comprometo a continuar treballant escoltant sempre el parer de la comunitat educativa que representeu", afegeix.