Condemnat a pagar gairebé 90.000 euros a la seva dona per 26 anys de feina domèstica

La justícia ha pres una decisió significativa a favor de la igualtat i el reconeixement del treball domèstic. La Sisena Secció de l'Audiència de Pontevedra ha acordat indemnitzar amb 88.000 euros una dona pels seus 26 anys de dedicació a cura de la seva filla i de la seva llar després del seu matrimoni. Aquesta decisió, emesa des de Vigo i datada el 20 de novembre de 2023, anul·la una sentència prèvia que concedia 120.000 euros a la demandant el 2022.

La dona, que va deixar la feina per assumir responsabilitats domèstiques després de casar-se, sol·licitava una indemnització de 183.629 euros, equiparant el seu salari teòric domèstic al salari mínim interprofessional. Tot i això, l'Audiència de Pontevedra va reduir aquesta xifra en un 26%, argumentant que la dona també es beneficiava d'aquestes tasques i que la seva exparella va contribuir en certa mesura a la cura de la llar.

La decisió de l'Audiència revoca una sentència prèvia del Jutjat de Primera Instància número 12 de Vigo, que considerava que la dona enfrontava un desequilibri econòmic després de la separació, ja que no havia tingut una feina estable. Tot i que la pensió compensatòria inicial va ser considerada "notòriament insuficient", l'Audiència va rebaixar la indemnització argumentant que la dona també es va beneficiar de les tasques domèstiques que va fer.

L'exmarit, per part seva, ha argumentat que tenien una empleada de la llar contractada per ajudar en les tasques domèstiques, encara que l'Audiència no ha considerat aquest fet per no estar recolzat per documentació. Tot i els arguments presentats, l'exmarit haurà d'indemnitzar la seva exparella amb 88.025 euros.

La decisió judicial es basa a l'article 1438 del Codi Civil, que estableix que els cònjuges han de contribuir al sosteniment de les càrregues del matrimoni, inclòs el treball domèstic, que atorga dret a una compensació al moment de la separació. Aquesta compensació, segons el codi, no només s'aplica al treball exclusiu per a la llar, sinó també a l'ajut domèstic dins d'aquest.