Confirmat! Els gossos poden entendre el significat de les paraules

Els gossos entenen què signifiquen certes paraules, segons investigadors que van monitoritzar l'activitat cerebral de gossos en veure pilotes, sabatilles, corretges i altres objectes imprescindibles del món caní domèstic.

La troballa suggereix que el cervell del gos pot anar més enllà d'interpretar ordres com "asseure's" i "buscar": Arriben a captar l'essència dels substantius, o almenys aquells que fan referència a elements que interessen als animals, segons recull The Guardian.

“Crec que tots els gossos tenen aquesta capacitat”, va dir Marianna Boros, que va ajudar a organitzar els experiments a la Universitat Eötvös Loránd a Hongria. Això canvia la nostra comprensió de l'evolució del llenguatge i el nostre sentit del que és exclusivament humà.

Els científics han estat fascinats durant molt de temps per saber si els gossos realment poden aprendre el significat de les paraules i han acumulat algunes proves que confirmen les seves sospites. Una enquesta realitzada el 2022 va observar que els amos de gossos creien que els seus companys peluts reaccionaven entre 15 i 215 paraules.

El 2011 es van obtenir proves més directes de la destresa cognitiva canina quan psicòlegs de Carolina del Sud van informar que després de tres anys d'entrenament intensiu, un border collie anomenat Chaser havia après els noms de més de 1.000 objectes, inclosos 800 joguines de roba, 116 pilotes i 26 frisbees.

No obstant, els estudis han dit poc sobre el que passa al cervell caní quan processa paraules. Per aprofundir en el misteri, Boros i els seus col·legues van convidar 18 amos de gossos a portar les seves mascotes al laboratori juntament amb cinc objectes que els animals coneixien bé. Aquests incloïen pilotes, sabatilles, frisbees, joguines de goma, corretges i altres articles.

Al laboratori, es va demanar als propietaris que diguessin paraules per referir-se als objectes abans de mostrar-li al seu gos l'objecte correcte o un de diferent. Per exemple, un propietari podria dir "Mira, aquí hi ha la pilota", però enlloc d'aixo aixecaria un frisbee. Els experiments es repetiren diverses vegades amb objectes coincidents i no coincidents.

Durant les proves, els investigadors van controlar l'activitat cerebral dels gossos mitjançant electroencefalografia no invasiva o EEG. Les traces van revelar diferents patrons d'activitat quan els objectes coincidien o xocaven amb les paraules que deia el propietari. La diferència en les traces va ser més pronunciada en les paraules que els amos creien que els seus gossos coneixien millor.

Es van observar errors similars a les gravacions d'EEG quan els humans van realitzar les proves i es van interpretar com a persones que entenien una paraula prou bé per formar una representació mental que va ser confirmada o confosa per l'objecte que se'ls va mostrar posteriorment.

En un article publicat a Current Biology, els científics diuen que els resultats "proporcionen la primera evidència neuronal del coneixement de paraules objecte en un animal no humà".

Boros va emfatitzar que no estava afirmant que els gossos entenguessin les paraules tan bé com els humans. Es necessitarà més feina per comprendre, per exemple, si els gossos poden generalitzar de la mateixa manera que els humans aprenen a fer-ho quan són nadons, i comprendre que la paraula "pilota" no ha de referir-se a una esfera esponjosa específica i molt mastegada

L'estudi planteja la pregunta de per què, si els gossos entenen certs substantius, la majoria no ho demostren. Una possibilitat és que un gos sàpiga a què fa referència una paraula però no es molesti actuar en conseqüència. "Al meu gos només li importa la pilota", va dir Boros. “Si li porto una altra joguina, no li importa gens”.

La Dra. Holly Root-Gutteridge, investigadora postdoctoral de la Universitat de Lincoln que no va participar a l'estudi, va qualificar el treball de "fascinant".

"És particularment interessant perquè crec que és poc probable que això hagi començat durant la domesticació, i per això pot estar estès entre els mamífers", ha dit. "Això és molt emocionant en si mateix, ja que dóna nova llum sobre l'evolució del llenguatge", va concloure.