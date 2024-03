ENQUESTA | Qui serà l'expulsat de la gala 4 de Supervivientes?

La tensió s'eleva a 'Supervivientes 2024' a mesura que avancen les setmanes. La gana, la convivència i l'ànsia per la supervivència estan donant forma a un escenari cada cop més competitiu, on els concursants estan disposats a tot per avançar en el joc. I això va quedar demostrat una vegada més a l'última gala, on l'emoció va estar a flor de pell.

Després de la inesperada expulsió de Rocío Madrid, els ànims estaven al punt màxim per a la següent ronda de nominacions.

Kike Calleja, Arantxa del Sol, Àngel Cristo Jr. i Aurah Ruiz van ser els nominats de la setmana, generant un remolí d'incertesa entre els seguidors del programa.

La sorpresa va arribar amb els canvis als equips, una maniobra estratègica que va sacsejar les aliances establertes fins ara.

Però això no va ser tot, ja que Miri i Mario es van alçar com els nous líders, atorgant-los immunitat i el poder de nominar directament un dels seus companys.

A Platja Condemna, Aurah Ruiz va liderar la llista de nominats, una situació ja familiar per a ella. D'altra banda, Mario va prendre la decisió de nominar Arantxa del Sol, creant una tensió palpable entre elles.

A Playa Olimpo, Kike Calleja va ser l'assenyalat pels seus companys, mentre que Ángel Cristo Jr. va escapar de la nominació, només per ser nomenat per Miri com la seva elecció directa.

La incertesa es va apoderar de l'ambient mentre els nominats esperen el seu destí a Playa Limbo, on es trobaran amb nous companys i desafiaments.

Però la gran incògnita continua sent: qui serà el proper expulsat definitiu de 'Supervivientes 2024'? L'audiència té la darrera paraula, i la tensió està en augment mentre esperem el veredicte.