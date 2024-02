Creen l''Inclusionari', el diccionari més inclusiu de la història

per Redacció CatalunyaPress

Un total de 19.078 estudiants i 530 mestres de 491 centres educatius de Catalunya treballen en la creació de l'Inclusionari, el diccionari més democràtic i inclusiu de la història i la primera cosa amb paraules que defineixen la importància de la inclusió de les persones amb discapacitat a la societat .

Es tracta d´una iniciativa impulsada pel 40è Concurs Escolar de l´ONCE que, en aquesta edició, ha convidat tots els seus participants a formar part de la història de la inclusió al nostre país, després de quatre dècades en què ha ajudat estudiants i mestres a promoure la formació en valors com la companyonia, la inclusió, la igualtat i el treball en equip.

La participació en aquesta edició s'ha realitzat per aules completes, havent de plasmar una nova paraula de caràcter inclusiu i el seu significat en un cartell creatiu.

Per això, han pogut escriure-la a manera de “lettering”, o fins i tot, com en alguns diccionaris, fer un dibuix que acompanyi la paraula i que ajudi a donar suport a la seva definició.

En aquesta 40a edició s'han presentat 146.022 estudiants i 2.492 mestres de 2.230 centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Secundària, a més d'Educació Especial i Formació Professional.

Les categories de participació són: A (3r i 4t de primària), B (5è i 6è de primària), C (1r- 4t ESO i FP Bàsica) i E (Educació Especial).

Totes participen sota les mateixes condicions i han presentat el mateix treball per compondre l'Inclusionari.

Com a material de suport els mestres han tingut disponible material didàctic (en format en línia), elaborat per persones expertes en la matèria, tot això sobre les diferents fites en la inclusió de les persones amb discapacitat, també des del punt de vista de les paraules .

'ONCITY, el videojoc que ens fa iguals'

Entre tots aquests materials, ha destacat ONCITY II, el segon lliurament del videojoc educatiu i accessible, per a totes les edats, condicions i perfils, que convida a posar-se a la pell de les persones amb discapacitat i viatjar en el temps, juntament amb els personatges del videojoc, per conèixer com ha evolucionat la inclusió al nostre país.

Es pot jugar a qualsevol dispositiu amb navegador, amb qualsevol tipus de control (comandament gamepad, ratolí, teclat, pantalla tàctil…) i connectivitat de lectors de pantalla per facilitar la completa accessibilitat a les persones cegues.

Està format per minijocs, preguntes potser i divertit contingut sorpresa a través del qual els estudiants podran fer un viatge per les quatre dècades del Concurs.

Després de finalitzar el viatge en el temps i superar tots els reptes del passat, els estudiants arriben a l'any 2024, on se sumen a la història de la inclusió a través del treball de participació creant una nova paraula que formarà part de la Inclusionari.

Els treballs seran avaluats per diferents jurats a nivell autonòmic (mes de març) i nacional (mes d'abril), les deliberacions dels quals es donaran a conèixer segons es vagin produint.

Els grups vencedors a la fase autonòmica i els finalistes de la categoria E tant escolars com docents podran gaudir d'una experiència per a l'aula valorada en 500 euros.

L'alumnat i professors guanyadors a nivell estatal rebran una tauleta per seguir aprenent sobre la història de la inclusió.

40 anys provocant el primer contacte amb la discapacitat

El Concurs Escolar de l'ONCE ha esdevingut un dels més longeus de l'Estat, un programa de sensibilització educativa amb propostes pedagògiques actuals i atractives per a l'alumnat i els professors, sempre adaptades a les diferents lleis educatives per les quals ha travessat el nostre país en els darrers 40 anys i convertint-se ja en part del cabal educatiu.

Ja han participat més de sis milions i mig d'estudiants amb els dibuixos, les redaccions, els muntatges, els vídeos, les fotos o les composicions que, en funció de la temàtica, han aportat multitud d'idees i reflexions per impulsar la inclusió.

De fet, els darrers anys, ja són molts els pares i mares que se sorprenen veient els seus fills i filles treballant en temàtiques socials del Concurs Escolar, el mateix en què ells van participar fa dues o tres dècades, cosa que genera també una implicació i afecte per part de les famílies, coneixedors dels valors amb què es treballa.

Potser el primer moment en què els escolars s'enfronten a la realitat de les persones amb discapacitat, des de la diversitat i la inclusió.