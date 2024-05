'Cuba vibra' amb Lizt Alfonso a l'Apolo

Sones, boleros, xatxachàs, mambos, rumbes i congues s'entremesclen en fecunda harmonia amb el latin jazz, el swing, el rock&roll i el flamenc, en un espectacle vistós, integrador i imaginatiu que amb el títol de “Cuba vibra” i sota la direcció de Lizt Alfonso visita aquests mesos Espanya i acaba de presentar-se al teatre Apolo de Barcelona.

La companyia LADC està formada per vint-i-cinc professionals, entre els quals hi ha un nodrit cos de ball femení, tres ballarins masculins que combinen la formació clàssica amb la dansa popular i fins i tot amb alguns elements propis de l'acrobàcia o el break dance, una cantant excel·lent de veu timbrada, vellutada i càlida i música en directe amb piano i guitarra elèctriques i percussió. Tot això dóna lloc a una sèrie de quadres en què es van interpretant els diferents quadres, tot espectaculars i dels que recordem el de tema africà, el de les sevillanes o el de les xancleteres. “Perquè les arrels la meva Cuba són el flamenc i el tambor” com es diu en una de les peces.

Si no estem equivocats, és aquesta la primera visita a la ciutat comtal de la Lizt Alfonso Dance Cuba que, segons ens expliquen, ha creat les coreografies del videoclip del tema ”Bailando” interpretat per Enrique Iglesias i ha actuat a molt diversos països, sent considerada una de les companyies de dansa més importants de Cuba. El seu responsable es va graduar el 1990 a Teatrologia i Dramatúrgia per la Universitat de les Arts de Cuba (ISA) i va fundar la seva pròpia companyia l'any següent a la Casa de Cultura de l'Havana Vella, encara que més tard es va ubicar com a companyia resident al Gran Teatre de l'Havana Alicia Alonso (antic Centre Gallec) Al llarg dels anys ha aconseguit crear un estil de dansa fusió, a més de la seva pròpia metodologia d'ensenyament de la Dansa a l'escola que dirigeix al carrer Compostela de la capital cubana en la qual compta amb més de mil alumnes a diferents nivells, des de principiants fins a professionals. A tot això cal sumar-hi un ballet infantil i juvenil, cursos d'estiu i el Concurs Coreogràfic Dancecoreo International. Aquesta tasca ha estat objecte de diversos reconeixements, entre ells la Creu d'Oficial de l'Ordre d'Isabel la Catòlica d'Espanya, l'International Spotlight Award del Comitè Presidencial per a les Arts i les Humanitats dels EUA, que li va lliurar Michelle Obama a la Casa Blanca i el Premi Nacional de Coreografia de Cuba.