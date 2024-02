Descobreix el perfum de Mercadona que recrea l'aroma de Dolce & Gabbana per 7 euros

Mercadona té un catàleg molt extens de productes, amb marques exclusives que ofereixen una qualitat excepcional com Hacendado, Bosque Verde i Deliplus.

No obstant això, el seu reconeixement també ve per les seves rèpliques de perfums que acaben viralitzant-se per com s'assemblen a les versions originals, però amb un preu molt més assequible.

Molts dels seus consumidors consideren que aquestes 'imitacions' no tenen res a envejar a les marques originals, que poden costar fins a deu vegades més.

Les colònies d'imitació, cada cop més populars

Les imitacions o rèpliques han esdevingut una realitat, especialment a causa dels preus elevats dels productes de marques reconegudes.

Mercadona ha emergit com una opció molt popular entre els consumidors, oferint qualitat i preus que impulsen el seu èxit i la seva popularitat a les xarxes socials.

Per exemple, hi ha una versió de 200 ml que es ven per 7,50 euros a Mercadona i ha captat l'atenció per la seva semblança amb una fragància icònica masculina: Light Blue Pour Homme de Dolce & Gabbana, que té un cost de més de 150 euros.

Aquesta imitació de Mercadona es diu Capítol Marí, i és molt similar a Light Blue de Dolce & Gabbana.

La versió original es nodreix dels seus principals ingredients, la mandarina i l'aranja gebrada, amb els quals creen una aroma fresca i distintiva.

Per altra banda, la versió de Mercadona combina notes de bergamota i cítrics amb tocs aquàtics. A més, s'hi afegeixen elements florals com el gessamí, la lavanda i el gerani.

Usuaris d'aquest producte han afirmat que roman a la pell durant hores després de l'aplicació, per la qual cosa és una opció excel·lent per a ús diari.