Diverses entitats porten al TC la seva exclusió del cas del 25% de castellà a les aules

Plataforma per la Llengua, l'Associació d'estudiants en defensa de l'educació pública i la Fundació Catalunya Fons han interposat un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la decisió del Tribunal Suprem de rebutjar el recurs de l'entitat per incloure les organitzacions defensores del català en el procés judicial relacionat amb el percentatge del 25% de castellà a les aules.

Aquest recurs d'empara s'ha presentat en col·laboració amb altres organitzacions que van formar un front judicial conjunt per impugnar la decisió del Tribunal Suprem i buscar l'anul·lació de la sentència, especialment a causa de la participació del jutge Javier Aguayo en el procés. Plataforma per la Llengua argumenta que s'han vulnerat tres drets fonamentals: el dret a una tutela judicial efectiva, el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació, i el dret a un jutge predeterminat per la llei.

Al febrer, el Tribunal Suprem va decidir no admetre el recurs de cassació presentat per Plataforma per la Llengua contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que confirmava l'exclusió de les entitats que volien impugnar la interlocutòria del procés judicial. No obstant, el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que va acceptar com a parts interessades dues organitzacions defensores del castellà: Assemblea per una Escola Bilingüe i Parlem Espanyol.

Segons Plataforma per la Llengua, la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ser totalment irregular i la justificació per no acceptar l'entitat com a part interessada va ser particularment absurda, ja que argumentava que el cas es tractava de la vehicularitat del castellà i no del català, malgrat que les dues llengües estan estretament relacionades. L´organització catalana recorda que el dret a participar en l´execució d´una sentència que afecta els interessos legítims de l´entitat és part del dret a una tutela judicial efectiva, d´acord amb l´article 24 de la Constitució espanyola.

Amb l'exclusió del procés judicial, l'entitat ha negat la possibilitat de defensar la seva posició sobre l'execució de la sentència, una execució dictada arran d'una petició d'Assemblea per una Escola Bilingüe. Cal tenir en compte que un principi bàsic del dret processal és el principi de contradicció i que no hi pot haver un procés judicial en què només s'accepti la participació d'una de les parts.