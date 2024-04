El fenomen del Niño ha marcat una fita important en el seu cicle natural, amb implicacions significatives per a Espanya i la resta del món. Aquest fenomen, caracteritzat per un escalfament de l'oceà Pacífic, ha tingut un impacte divers a diferents regions, especialment en termes de precipitacions i sequeres.

El fenomen del Niño, conegut per la seva influència en les temperatures i els patrons climàtics, ha tornat a l'atenció aquest any, especialment pel que fa a la seva influència a Espanya. Segons fonts com l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) i l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels EUA (NOAA), i com ha recollit El Confidencial, El Niño va començar oficialment el juliol del 2023 i s'espera que conclogui entre l'abril i el juny del 2024.

En termes del seu impacte a Espanya, les regions del nord han experimentat un augment significatiu en la capacitat dels embassaments, mentre que zones com Catalunya han continuat patint sequeres persistents. Aquest fenomen ha estat especialment notori a les conques internes de Catalunya, on amb prou feines s'ha registrat un increment mínim a les reserves hídriques.

L'informe d'El Confidencial assenyala que la transició cap a La Niña, que s'espera que passi amb una alta probabilitat per a l'estiu, planteja incerteses sobre les precipitacions futures a Espanya. Tot i que tradicionalment El Niño ha estat associat amb un augment en les precipitacions, el fenomen recent ha mostrat un comportament atípic en aquest aspecte.

A nivell global, la transició a La Niña també té implicacions importants. S'espera un augment en l'activitat d'huracans a l'Atlàntic a causa de La Niña, cosa que pot representar un risc significatiu per a zones costaneres. D'altra banda, la transició a La Niña podria contribuir a mitigar algunes anomalies de temperatura als oceans, encara que persisteixen incerteses sobre el seu efecte en el clima a llarg termini.

En conclusió, el fenomen d'El Niño i la seva transició a La Niña plantegen desafiaments i oportunitats tant per a Espanya com per a la resta del món en termes de gestió de recursos hídrics, prevenció de desastres naturals i adaptació al canvi climàtic.