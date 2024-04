L'elegant resposta de Serrat als crítics amb el Príncep d'Astúries

El cantautor i compositor Joan Manuel Serrat ha expressat la seva satisfacció després d'haver rebut el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024 i ha agraït al jurat aquest reconeixement, que considera que és “un bon colofó” a la seva carrera artística.

Però Serrat també ha volgut parar als peus als que el critiquen per haver acceptat el premi relacionat amb la monarquia: “Doncs que canviïn el nom al premi. Jo no tinc aquesta sensació, senzillament és un premi que m'ha donat un jurat ", ha sentenciat el cantant.

A més, ha recordat que ell mateix va ser jurat del Premi Princesa d'Astúries fa 30 anys i ha considerat que "seria molt sorprenent" que renunciés a aquest guardó, i ha indicat que sempre hi haurà crítiques.

Serrrat defensa compondre en català i castellà

Serrat ha defensat que ell compon cançons en castellà i català perquè ho ha fet "sempre amb la certesa de ser una persona que té aquests dos idiomes com a manera d'entendre's, com a forma d'existir, i que conviuen amb tota naturalitat sense necessitat d'utilitzar-ne cap" diccionari".

Preguntat per les seves causes polítiques, ha respost que ell no se sent abanderat de cap causa, sinó que se sent "com a part de qualsevol causa en què hagi pogut estar implicat", i ha reiterat que se sent força content amb la seva vida.

El cantant ha remarcat el seu vincle amb la poesia i ha assegurat: "No m'hauria implicat mai en la cançó sense una sèrie de condicionants, i una de les coses que eren condició per a mi és, mitjançant la cançó, poder transmetre un pensament poètic".

Ha afegit que per fer cançons és important tenir l'estímul per fer-les i sentir una necessitat personal, i creu que actualment "tal com està muntada la història, del que és l'artista i la indústria, és poc estimulant".

Aquest premi és el primer dels vuit guardons internacionals que convoca aquest any la Fundació Princesa d'Astúries i que compleixen aquesta XLIV edició.

"Em sento força a gust amb el que he fet en aquesta vida, amb el que he estat en aquesta vida, i espero que la vida sigui generosa i em permeti gaudir encara per un temps", ha afirmat Serrat.