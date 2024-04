Sequera a Catalunya: apuja el nivell d'aigua dels embassaments del Ter-Llobregat

Bones notícies per a la sequera a Catalunya. Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, han tornat a augmentar la seva capacitat i són al 19%, quan dijous passat estaven al 18,9%.

Aquestes són les dades ofertes per la darrera actualització de l'informe dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), recollit per Catalunya Press, que mostra que els embassaments d'aquest sistema tenen actualment un volum de 116,32 hectòmetres cúbics. Tot i que segueixen per sota de les xifres de l'any passat (25,35% i 155,15 hectòmetres cúbics), són bones notícies just abans que el territori afronti la campanya d'estiu

D'altra banda, els embassaments de les conques internes de Catalunya s'han situat al 18,15% i 126,02 hectòmetres cúbics, creixent una mica respecte al 18,1% de la setmana passada, cosa que confirma la tendència a l'alça dels embassaments.

Els pantans segueixen igualment per sota de les xifres registrades l'any passat, quan estaven al 25,47% de la capacitat amb 176,89 hectòmetres cúbics d'aigua, tot i que es registra una tendència creixent les últimes setmanes fruit de les pluges.

Per embassaments, el de Darnius Boadella es troba a l'11,38% de la capacitat; el de Sau està al 3,76%; Susqueda al 24,90%; La Baells està al 25,58%; La Llosa del Cavall, al 20,44%; Sant Ponç, al 31,72%; Foix, al 60,74%; Siurana, al 2,65%, i Riudecanyes, al 2,80%.

Però les millors notícies arriben per l'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics, se situen al 51,38%, amb un total de 958 hectòmetres cúbics d'aigua, per sobre de l'estat de l'any passat, quan eren al 35,4% i 660 hectòmetres cúbics.

La Generalitat simplifica els plans destalvi daigua

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha simplificat els tràmits per elaborar els plans d'estalvi d'aigua per a usos agrícoles i ramaders (PEA) per a les explotacions que han realitzat inversions o mesures per a un ús més eficient de l'aigua.

Segons un comunicat de dimecres de la Conselleria, l'objectiu és ajudar el sector a optimitzar aquesta campanya agrària i ajustar les restriccions per la sequera.

El pla es concreta en una declaració responsable i es pot completar "de forma àgil i ràpida" a través d'un full de càlcul que cal omplir i que ofereix una resposta automàtica amb el percentatge perquè la seva aplicació sigui immediata.

En el cas del risc agrícola, la reducció de les restriccions per la presentació de plans d'estalvi està orientada a garantir la supervivència de cultius llenyosos o permanents.

En cas d'usos ramaders, l'objectiu és ajustar les restriccions per garantir la supervivència dels animals, tenint en compte el moment de cria.