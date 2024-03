Robinho, arrestat al Brasil: el seu ingrés a la presó, cada cop més a prop

per Redacció CatalunyaPress

L'exfutbolista brasiler Robson de Souza, Robinho , que va passar entre altres clubs pel Reial Madrid, Santos i AC Milan, ha estat arrestat al Brasil per complir la condemna de presó immediata que li va imposar dimecres passat el Tribunal Superior de Justícia del país, després de ser denegat el recurs a la defensa per intentar evitar la presó mentre hi hagi opció d'apel·lar.

El ministre Luiz Fux, del Suprem Tribunal Federal (STF), ha rebutjat aquest recurs aquest dijous, segons ha informat el mitjà brasiler 'O Globo', emetent així l'ordre d'arrest i confirmant la sentència del dit Tribunal coneguda el dia anterior, que decretava el "immediat" ingrés a la presó de l'internacional brasiler.

Poques hores més tard, Agência Brasil va constatar que Robinho ja havia estat detingut per la Policia Federal en el municipi de Santos i també que serà sotmès a un examen en l'Institut Mèdic Legal (IML), per tant a una audiència de custòdia i que ingressarà en el sistema penitenciari.

Robinho va ser condemnat a nou anys de presó per la Justícia italiana el 2022, per un cas de violació a Milà el 2013, però mai va arribar a complir la pena pel fet que va tornar al Brasil, país que prohibeix l'extradició dels seus ciutadans. Tot i això, Itàlia va demanar que la complís al seu país i l'STJ va decidir per majoria (9-2) dimecres la condemna sobre el que va ser jugador del Reial Madrid entre el 2005 i el 2008.

El gener del 2022, Robinho va ser condemnat amb cinc homes més per violació grupal a una dona en una discoteca milanesa, quan era jugador rossonero el 2013, aprofitant que la víctima estava inconscient després d'haver estat forçada a ingerir alcohol en grans quantitats.