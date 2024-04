VÍDEO: Espectacular final de les Festes de Primavera de l’Hospitalet

Un gran castell de focs ha tancat les Festes de Primavera aquest any. Ha estat l'esclat final després d'una tarda de foc, espurnes i pólvora. Com és tradició, els grups de diables de L'Hospitalet han estat els protagonistes del Correfoc que ha recorregut diferents carrers al voltant de la plaça de l'Ajuntament.

La Nit de Foc ha començat amb la tabalada que ha recorregut la rambla de Just Oliveras, el carrer Major i la plaça de l'Ajuntament. Tot seguit ha tingut lloc el correfoc per diferents carrers del nucli antic i finalment, la plaça ha vibrat amb un espectacular castell de focs artificials.

S'ha posat fi així a quatre dies intensos d'activitat festiva i cultural als carrers, en què les entitats i la ciutadania han estat protagonistes.

Les Festes de Primavera ofereixen un programa d´activitats que destaca per l´oferta de música al carrer i arts escèniques, així com la cultura popular, les tradicions i una varietat d´activitats pensades per a tots els públics. El programa també inclou les propostes del dia de Sant Jordi, que tornarà a omplir la rambla de Just Oliveras de tradicionals parades de llibres i roses.

Més de 4 dècades de tradició

Les primeres festes de primavera es van celebrar el 1980 a Can Buxeres, obrint el camí al que més tard acabaria per néixer com una nova festa ciutadana amb vocació de Festa Major.

A les primeres festes hi havia actes centrals amb actuacions a l'aire lliure, amb grans concerts de música amb intèrprets del moment, també actes participatius de cultura tradicional i popular, com sardanes, grups o cant coral, fortament arrelats a la ciutat. També propostes fetes a partir dels nous col·lectius ciutadans, com ara el concurs de cocteleria, els de fotografia, i els de l'associacionisme esportiu: concurs de patins, dia de la bici, bàsquet i escacs, entre d'altres.

Les primeres festes van tenir una estreta relació amb les antigues fires de roses i llibres ia poc a poc s'anaven incorporant actes a totes les biblioteques de la ciutat, exposicions i xerrades a les recent inaugurades aules de cultura als barris, o els actes als nous centres culturals com el museu, Alexandre Cirici i l'Auditori Barradas.