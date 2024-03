Una exhibició de gossos pigall de l'ONCE a Tarragona

per Redacció CatalunyaPress

Aquest diumenge 17 de març tindrà lloc a la plaça Corsini, a les 12.00, una exhibició dels gossos pigall de l'ONCE que mostrarà com les persones cegues usuàries d'aquests animals guanyen en seguretat, autonomia i mobilitat en els seus desplaçaments.

L'exhibició que comptarà amb la participació de Josep Vilaseca, director de l'ONCE a Tarragona, anirà a càrrec de dos instructors amb dos gossos pigall de la Fundació ONCE del Gos Guia (FOPG), una institució que en 33 anys d'història ha facilitat més de 3.000 gossos a les persones cegues o amb discapacitat visual, i que han convertit aquests animals en un veí més al costat dels ciutadans catalans. Actualment a Catalunya hi ha 157 gossos pigall en actiu: 132 a Barcelona, 13 a Tarragona, 11 a Girona i un a Lleida.

La durada de l'exhibició serà entre 60 i 90 minuts. Es farà en espai d'uns 300 metres quadrats que es divideix en les zones següents: zona obediència (àrea diàfana), zona d'obstacles en ziga-zaga (en aquesta zona es col·loquen entre 5 i 10 obstacles), zona rampa i pas de zebra, escala , zona d'obres (els elements de què consta la decoració d'aquesta zona són: carretó, pala, bastida, 2 tanques d'obra i atrezzo de construcció) i zona terrassa.

Es podrà observar com els gossos guia estan capacitats per evitar obstacles fixos i mòbils; avisar l'usuari de creus i esglaons; buscar passos de vianants, entrades i sortides de tota mena d'establiments i fins i tot localitzar escales o parades d'autobús.

Les races de gos pigall més utilitzades són pagès retriever, golden retriever, pastor alemany i flat coated retriever. Cal destacar que les lleis reconeixen el dret dels usuaris a passejar i romandre, acompanyat del gos guia, en transport i en llocs públics o d'ús públic.

La importància d'aquests animals

L'ONCE té com a una de les seves màximes la integració de les persones cegues a la societat. L'ocupació, les relacions socials i culturals i l'autonomia personal són els pilars sobre els quals recolza aquesta integració.

En un entorn cada cop més complex, la necessitat de moure's amb independència i seguretat obliga les persones cegues a apostar cada cop més per una solució àgil i fiable: el gos guia. Atresora una cura ensinistrament que el converteix en el millor instrument de mobilitat duna persona cega i li atorga la missió de convertir-se en els ulls de qui no pot veure.

Per això, l'ONCE va crear la Fundació ONCE del Gos Guia (FOPG) el 24 de setembre del 1990, adoptant el model de les escoles de gossos guia europees i nord-americans.

Ubicades a Boadilla del Monte (Madrid) compten amb 110.000 metres quadrats que donen cabuda a tots els serveis: criança, allotjament i cura de cadells, entrenament i instrucció de gossos, clínica veterinària, alberg per a gossos jubilats i residència per a la formació dels usuaris de gos guia.

La Fundació ONCE del Gos Pigall (FOPG) organitza habitualment exhibicions amb l'objectiu de difondre la feina que fan els gossos guia diàriament per les ciutats i els pobles de Catalunya acompanyant una persona cega o amb discapacitat visual greu. També s'explica l'ensinistrament necessari perquè puguin desenvolupar aquestes tasques i es fa conèixer la gran importància que té el respecte del dret d'accés d'aquests gossos als llocs públics o d'ús públic. Els gossos guia i la FOPG són part de la gran tasca social de l'ONCE. Una tasca que és possible gràcies a la solidaritat de la societat mitjançant la compra de cupons i altres productes de l´Organització que ofereixen els nostres 2.700 venedors i venedores a Catalunya, totes persones amb discapacitat.