Explorant Besalú: El poble medieval més fascinant de Catalunya

Besalú, situat a la comarca de la Garrotxa a Catalunya, resplendeix com un complex històric de patrimoni cultural significatiu, preservant l'essència de la seva arquitectura medieval des de finals del segle IX sota el comandament de Guifré el Pelós. L'encant d'aquest poble medieval, que un cop va ser la capital de l'estat independent conegut com el Comtat de Besalú, es reflecteix als seus carrers empedrats i monuments, especialment al nucli antic, convidant a explorar el llegat d'un assentament jueu important i la seva coexistència pacífica amb la comunitat cristiana malgrat els conflictes històrics.

Aquest article, enriquit amb la rica història de Besalú, la seva notable arquitectura medieval i el seu llegat cultural vibrant, promet ser una guia imprescindible per als que busquen submergir-se en la màgia d'un dels pobles més fascinants de Catalunya. A només 35 quilòmetres de Girona, Besalú emergeix com una destinació privilegiada per als aficionats a la història, la natura, la gastronomia i l'exploració de pobles amb encant únic.

El Pont Medieval de Besalú

El Pont Medieval de Besalú, conegut també com a Pont Vell, constitueix el símbol més icònic d'aquest poble i representa l'accés principal a l'antic districte. Aquesta estructura, que transita de l'estil romànic al gòtic, ha estat protegida com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Documentat des del segle XI, el disseny original del pont podria haver estat diferent de l'actual, havent estat reconstruït, reformat o reparat al llarg del temps a causa de diverses inundacions, utilitzant pedres del llit del riu Fluvià. Durant la Guerra Civil Espanyola el 1939, dos dels seus arcs van ser destruïts, deixant el pont en males condicions; la seva reconstrucció es va dur a terme entre les dècades de 1950 i 1960.

| Eloi_Omella de Getty Images Signature

El pont, de 105 metres de llarg i 30 metres d'alçada, es caracteritza pels vuit arcs desiguals dividits en dues seccions angulades. A la seva estructura destaquen el portal d'accés fortificat situat sobre el primer pilar prop de la muralla i una torre fortificada hexagonal amb espitlleres, ubicada centralment al cinquè pilar. Durant l'Edat Mitjana, una torre fortificada al mig del pont servia com a caseta de peatge, evidenciant la importància estratègica i econòmica d'aquesta construcció per a Besalú.

A més de la seva impressionant arquitectura, el pont és famós per preservar un valuós i únic patrimoni jueu, essent una joia arquitectònica de Catalunya i un lloc obligatori per a tots els amants del patrimoni, la cultura i la història. El seu estil romànic, recolzat en set arcs i dues torres, i la comparació amb l'icònic Pont de Carles a Praga, subratllen la seva rellevància i bellesa, convertint-lo en el tret més emblemàtic de Besalú.

Monuments i arquitectura medievals

Besalú no només és famós pel seu pont medieval icònic, sinó també per una rica col·lecció de monuments i arquitectures que narren la història d'aquest poble. Entre aquests, destaca el Castell de Besalú, documentat des del segle X, construït sobre un turó que acull les restes de l'església canònica de Santa Maria de l'Alta Edat Mitjana. Un altre monument important és l'Església de Sant Pere, originalment la basílica principal del monestir benedictí local, que juntament amb l'Església de Sant Vicenç, la Casa Cornellà i la Sala Gòtica al Palau de la Cúria Reial, formen part del patrimoni arquitectònic medieval de Besalú. A més, el Call, el Call Jueu, on es va assentar la comunitat jueva abans de ser expulsada al segle XV, afegeix una capa significativa a la rica història cultural de Besalú. Aquests monuments, juntament amb altres com el Monestir de Sant Pere de Besalú, amb l'arquitectura romànica i la torre campanar gòtica, i la Casa Cornellà, un dels edificis romànics més ben conservats de Catalunya, són testimonis vius de l'esplendor medieval de Besalú.

Viure la Història: El Call i els 'Miqwe'

La presència de la comunitat jueva a Besalú es remunta al 1229, quan Jaume I el Conqueridor els va assignar el rol de prestadors, marcant l'inici de la seva influència econòmica i cultural a la ciutat. El 1342, aquesta comunitat es va convertir en independent, representant aproximadament el quart de la població total de Besalú, cosa que subratlla la importància del seu llegat en la configuració de la identitat del poble. El Barri Jueu i el Miqwe, descobert el 1964, són exemples destacats d'aquest llegat, i el Miqwe és un dels banys jueus medievals més antics d'Europa i l'únic conegut a Espanya fins a la seva troballa. Aquest bany ritual, ubicat en una sala subterrània d'estil romànic, s'omplia amb aigua de font natural i s'utilitzava per a la purificació de l'ànima a través de la immersió completa del cos, cosa que reflecteix les profundes arrels espirituals i culturals de la comunitat jueva a Besalú. La importància del call de Besalú es veu reforçada per la seva declaració com a Lloc Històric-Artístic Nacional el 1966, cosa que ha permès la recuperació i preservació d'aquest important patrimoni jueu.

Experiència Cultural: El Festival Medieval de Besalú

El Festival Medieval de Besalú, celebrat anualment el primer cap de setmana de setembre, és un esdeveniment que reviu les arrels medievals de la ciutat i el seu històric mercat que data de 1027. Durant el festival, Besalú es transforma, permetent als visitants submergir-se a una versió del seu passat amb artesans, pagesos, actors, músics i persones de la cort recorrent els seus carrers. Les activitats inclouen desfilades, actuacions, mercats artesanals, tallers d'artesania, competicions d'arqueria, justes i danses d'espases, brindant una experiència cultural única que ofereix als assistents una visió del passat medieval de la ciutat. Aquest esdeveniment no només atrau visitants de tot arreu per celebrar l'herència medieval de Besalú, sinó que també és crucial per a l'economia local, beneficiant negocis i artesans amb un augment en l'afluència de visitants. Amb més de 100.000 visitants cada any, el festival s'ha establert com una experiència medieval premium i un punt d'atracció més gran, recomanant-se considerar lloguers a curt termini per als que vulguin assistir-hi.

Preguntes freqüents sobre Besalú

Quina producció cinematogràfica famosa s'ha filmat a Besalú?

La coneguda sèrie 'Westworld' d'HBO va seleccionar Besalú com un dels seus escenaris per al rodatge.

Quines són les activitats recomanades per fer a Besalú i els seus voltants?

En visitar Besalú, se suggereix gaudir d´una varietat d´activitats com:

Creuar l'històric Pont Medieval.

Explorar el Barri Jueu.

Visitar l'Antiga Sinagoga i la Mikvé.

Admirar la Plaça de la Llibertat.

Descobrir la plaça i l'església de Sant Pere.

Tastar la ratafia, una beguda local.

Passejar i perdre's pels pintorescs carrers del poble.

Prendre's un moment per gaudir a la famosa cantonada del Cafè Esplendide.

En quina data se celebra la festa medieval a Besalú?

La festa medieval de Besalú, coneguda com a Besalú Medieval, sol tenir lloc el primer cap de setmana de setembre cada any, encara que pot ser cancel·lada en algunes ocasions.