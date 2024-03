Explorant les platges de Girona: les millors cales de Catalunya

per Helena Celma

La Costa Brava a Girona, coneguda per les cristal·lines aigües i sorres daurades, és una destinació imperdible per als amants de les platges i cales verges.

Entre Platja d'Aro, Blanes i les platges de Girona, aquest tros del litoral català ofereix una varietat incomparable de paisatges naturals i destinacions de relax.

Explorarem algunes de les millors cales de Catalunya, revelant racons amagats que ressalten per la seva bellesa natural i ambient serè.

Des de la plàcida Platja Sa Tuna a Begur fins a la històrica Cala Pola a Tossa de Mar, cada platja promet una experiència única per als visitants.

Cala Fonda (Tarragona)

Cala Fonda, coneguda també com a Platja Waikiki, és un petit paradís terrenal situat a prop de Tarragona. Aquest racó verge es caracteritza pel seu difícil accés, envoltat de boscos, penya-segats i una vegetació rica, que el converteixen en un espai natural protegit, part de l'àrea d'interès natural que s'estén fins a Punta de la Mora.

La platja, de 200 metres de longitud, destaca per la sorra fina i daurada, al costat d'aigües cristal·lines. Tot i ser una platja on conviuen nudistes i tèxtils, no disposa de bars o guinguetes, recomanant-se portar aliments i begudes.

Per arribar-hi, podeu aparcar a prop del Càmping Torre de la Mora i caminar uns 15-20 minuts a través del Bosc de la Marquesa, o bé accedir des de la Platja Llarga seguint la línia de costa.

L'absència de serveis públics, com lavabos, dutxes o lloguer d'equips, juntament amb la prohibició de mascotes i la inexistència d'accés per a discapacitats, en preserva l'estat natural i tranquil.

L'ocupació de la platja és baixa a mitja, oferint un refugi ideal per als que busquen escapar-se de les multituds i gaudir de la natura en el seu estat més pur.

Platja Punta del Fangar (Terres de l'Ebre)

La Punta del Fangar es distingeix pel seu singular terreny sorrenc, similar a un desert, al cor del Delta de l'Ebre. Aquest paratge únic és una destinació predilecta per als amants del senderisme, oferint paisatges que només poden ser descoberts a peu.

Per a una experiència òptima, es recomana:

Portar roba addicional i calçat adequat.

No oblidar el repel·lent de mosquits, protector solar i suficient aigua.

En aquest entorn, el Faroleta o Far del Fangar emergeix com una fita significativa, guiant els visitants a través de les dunes més grans i més ben conservades de la costa catalana.

L'anomenada Platja dels Miratges, on la calor provoca il·lusions òptiques fascinants, afegeix un element místic a l'exploració. Sense instal·lacions a la platja, es manté la bellesa natural intacta, convidant a activitats com la natació, el bronzejat i l'observació d'aus.

És essencial portar aliments, aigua i verificar els horaris de les marees per gaudir plenament d´aquest espai protegit i la seva extensa platja nudista.

Amb accessibilitat amb cotxe i un petit passeig des de l'estacionament, Punta del Fangar promet una escapada inoblidable al paisatge cinematogràfic del Delta de l'Ebre.

Cala Jovera (Tamarit)

Al cor de Tamarit, Espanya, hi ha Cala Jovera, una joia amagada entre penya-segats i vegetació que ofereix una experiència única als seus visitants.

Aquesta petita cala, d'aproximadament 90 metres de llargada i 20 metres d'amplada, és famosa per les aigües cristal·lines i sorra fina i daurada, ideal per a aquells que busquen un refugi tranquil i natural.

Tot i la seva mida, la bellesa de Cala Jovera és immensa, envoltada de pins i vegetació autòctona que realcen el seu encant.

Accés i Facilitats: Tot i que Cala Jovera no compta amb accés directe amb cotxe, es pot arribar a peu des de la propera platja de Tamarit, cosa que garanteix una baixa taxa d'ocupació i un ambient més exclusiu. És important notar que no disposa de serveis com dutxes o restaurants, per la qual cosa es recomana portar tot allò necessari per gaudir del dia.

Activitats i seguretat: Les aigües transparents de la cala són perfectes per nedar i fer snorkel, oferint als visitants l'oportunitat d'explorar el ric ecosistema marí. Tot i això, atès que no hi ha servei de salvavides, és crucial exercir precaució en nedar.

Atraccions properes: No gaire lluny de la cala es troba l'icònic Castell de Tamarit, una construcció romànica que data del segle X al XII. Aquest castell no és només un punt d'interès històric sinó que també serveix com un lloc excepcional per a esdeveniments, incloent casaments i banquets.

Per a més informació sobre Cala Jovera i planificar la vostra visita, podeu contactar a turisme@tarragona.cat o trucar al 976 250 795. La visita a aquesta cala promet ser una experiència memorable, submergint-se en la natura i la història que envolta la costa de Tamarit .

Platja de l'Home Mort (Sitges)

Platja de l'Home Mort a Sitges destaca pel seu ambient tranquil i la seva línia costanera rocosa, essent una de les joies ocultes de la regió.

Aquesta platja, apartada i amb aigües cristal·lines, és accessible només per una empinada escala, cosa que contribueix al seu caràcter poc concorregut.

Tot i la manca d'instal·lacions com banys o dutxes, és el lloc ideal per a activitats com prendre el sol, nedar i fer snorkel.

A més, la proximitat amb el poble de Sitges permet als visitants explorar una varietat de restaurants, botigues i atraccions culturals després de gaudir d'un dia a la platja.

Activitats recomanades: Prendre el sol en un entorn serè Nedar en aigües clares Practicar snorkel per explorar el llit marí rocós

Precaucions: Aneu amb compte amb els corrents forts en nedar Porteu sabates d'aigua a causa del llit marí rocós Estar atent a l'accés per l'escala costeruda, cosa que podria no ser adequada per a tots els visitants



Coneguda també com a Platja del Mort, aquesta platja ha estat un punt de trobada per a la comunitat LGTBIQ des de 1930, oferint un espai de llibertat i acceptació.

La combinació de la seva bellesa natural, l'atmosfera de pau i la seva història la converteixen en una destinació recomanada per a aquells que busquen més que només un lloc per prendre el sol.

Terra de platges paradisíaques

Explorar les platges i cales de Girona ens porta a través d´un viatge per paisatges sorprenents i experiències úniques, des de les aigües cristal·lines i sorres daurades fins a racons amagats de tranquil·litat i bellesa natural inigualable.

Aquestes joies de la Costa Brava no només ofereixen l'oportunitat de relaxar-se i gaudir de la natura, sinó també submergir-se en la rica història i cultura que defineix Catalunya.

La importància d'aquests espais transcendeix allò merament recreatiu; són un recordatori del valor de la conservació i la necessitat de promoure un turisme responsable que respecti i protegeixi els nostres recursos naturals.

Se suggereix a futurs visitants que s'endinsin en aquests paisatges amb un sentit d'exploració i respecte, mantenint viva la bellesa inigualable que Catalunya té per oferir.

Com a tals, aquestes platges i cales no són només destins turístics, sinó tresors naturals que mereixen ser apreciats, cuidats i, sobretot, gaudits per generacions futures.