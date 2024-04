La Fiscalia investiga per delicte d'odi una agressió a la manifestació del 8M

La Fiscalia ha obert una investigació per delicte d'odi per les presumptes lesions que van patir activistes de la plataforma Catalunya Feminista Plataforma Abolicionista (CATAB) durant la manifestació del 8M. Les diligències, dutes a terme pel Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia de Barcelona, han estat arran de la denúncia presentada per l'associació abolicionista contra Ca la Dona i l'Ajuntament de Barcelona.

L'associació CATAB ha interposat la querella "per un delicte de detenció il·legal, ja que diverses dones de l'organització demandada van impedir el dret a manifestació i van retenir il·legalment les integrants del bloc abolicionista".

A més, també han presentat una denúncia "per les lesions patides per una de les integrants de CATAB que va rebre, per part d'una dona de l'organització, un fort cop al cap amb el megàfon que portava l'agressora i una puntada de peu de la mateixa persona quan intentava recuperar el cartell que també l'havien tret de força”.

La plataforma ha adjuntat una part de lesions a la denúncia i s'ha demanat que s'identifiqui l'agressora, "la qual apareix al moment de l'agressió en multitud de vídeos que també s'han fet públics", denuncia l'associació en un comunicat recollit per CatalunyaPress .

Des de CATAB també han denunciat l'Ajuntament de Barcelona perquè "l'organització denunciada rep 31.500 euros de subvencions públiques del consistori per a l'organització d'aquesta manifestació, on després no deixen participar les dones que no estan d'acord amb els seus postulats, que estan totalment alineats amb la indústria de la prostitució a Barcelona, com ja va denunciar CATAB en roda de premsa el 29 de febrer passat”, continuen relatant en el mateix comunicat.

L'associació CATAB ha reaccionat a l'obertura de recerca per part de la Fiscalia: "Ens marquem l'objectiu de recuperar el 8M a Barcelona per les dones i ho fem. Per això asseurem Ca La Dona a la banqueta per un delicte d'odi contra les dones ia l'Ajuntament de Barcelona per permetre-ho", han dit en un tuit recollit per CatalunyaPress .