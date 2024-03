Quant ha crescut la metròpoli de Barcelona els darrers 5 anys?

per Redacció CatalunyaPress

Les àrees metropolitanes espanyoles lideren el creixement a Europa, amb Barcelona i Madrid a l'avantguarda, segons revela un informe recent d'Eurostat.

Barcelona ha experimentat el creixement més gran, amb un augment del 5,1% en la seva població metropolitana, assolint els 5,8 milions d'habitants, superant així Berlín i col·locant-se com la tercera àrea metropolitana més gran d'Europa.

Per part seva, Madrid ha seguit de prop amb un increment del 4,9%, arribant als 6,9 milions de residents. Només la capital de França, París, supera en població aquestes dues ciutats espanyoles i s'apropa als 12,5 milions d'habitants a la seva zona d'influència.

Eurostat explica que l'àrea urbana de les ciutats inclou tant el municipi en si com la zona de desplaçament, la qual cosa significa que les àrees metropolitanes estan compostes per un centre urbà densament poblat i una zona suburbana menys habitada, la població de la qual es desplaça cap a la ciutat per treballar.

Les úniques dues àrees metropolitanes d'entre les 10 més grans d'Europa que han perdut població a l'últim lustre han estat les italianes. Roma encapçala el descens amb una caiguda a la població del 3%, mentre que a Milà va registrar un descens del 0,3%.

Creixement a la zona mediterrània

D'altra banda, les dades també revelen que la zona del continent que ha experimentat un creixement més gran quant a nombre d'habitants és la conca mediterrània.

De fet, durant l'últim lustre, l'àrea metropolitana de Màlaga ha experimentat un increment poblacional del 6,1% i ha arribat a una xifra d'1,8 milions d'habitants.

Aquest creixement ha posicionat la capital de la Costa del Sol com la sisena àrea més poblada d'Espanya, superant ciutats com Bilbao, la Corunya o Saragossa.

El segon municipi que ha augmentat més la població de la seva àrea d'influència ha estat Alacant. La capital de la Costa Blanca ha registrat un repunt del 5,2% i ara és la cinquena ciutat espanyola amb més població. Múrcia és la tercera àrea metropolitana que ha crescut més, amb un repunt del 5,2%, fins a tenir més d'un milió i mig d'habitants.