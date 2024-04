'Hipertensió per Pedro Sánchez': el diagnòstic d'un home que va anar a urgències

per J.C. Meneses Montserrat

La política espanyola no deixa de sorprendre'ns, i la societat menys. Un metge que sembla tenir un particular sentit de l'humor ha emès un informe a urgències assegurant que un senyor patia "hipertensió per la decisió de Pedro Sánchez", segons ha revelat en exclusiva el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro.

Pel que sembla l'home va anar dissabte a urgències dient que tenia un fort estat d'ansietat per la possible dimissió de Pedro Sánchez, mentre el president estava en cinc dies de reflexió i encara no havia anunciat que es quedaria.

"Jo crec que la persona que ha anat a urgències és Ángels Barceló", ha fet broma la humorista Virginia Riezzu, recordant la cara d'ensurt que va posar la presentadora de la Cadena Ser quan Sánchez va anunciar les eleccions anticipades l'estiu passat.

"És molt fort que a una senyora li hagin diagnosticat això en un centre de salut a urgències", ha afegit el presentador del format, Risto Mejide. Tot seguit, Risto ha aclarit que el comunicat mèdic és totalment real i que el diagnosticat era un home.

"El que és clar és que aquí hi ha un doctor o una doctora que és un divertit", ha sentenciat Mejide.

El col·laborador del programa i eurodiputat del PP, José Manuel García Margallo, ha tret ferro a l'assumpte, assegurant que "ja li han donat l'alta", després de conèixer-se que Sánchez seguirà a Moncloa.

Pedro Sánchez torna a la vida pública amb una multa

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat obrir un expedient sancionador al president Pedro Sánchez per elogiar en una roda de premsa el candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa, utilitzant les paraules del lema del PSC per als comicis del 12 de maig, una cosa que l'organisme arbitral considera un incompliment del deure neutralitat dels poders públics en període electoral

Sánchez ja ha estat objecte d'altres expedients sancionadors de la JEC, amb les consegüents multes, en altres processos electorals anteriors, ja que l'article 50.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) estableix que, quan hi ha unes eleccions convocades, els poders públics han de ser neutrals i abstenir-se d'actes de propaganda partidista i de campanyes per 'vendre' èxits.

En aquest cas ha estat una denúncia d'ERC per unes declaracions de Pedro Sánchez en una roda de premsa a Doha (Catar) el 3 d'abril passat després de ser preguntat per les eleccions catalanes: "Si hi ha algú que pot unir i servir ara mateix la societat catalana crec que té un nom i un cognom que és Salvador Illa", va dir, usant precisament el lema "Unir i servir" que porta el PSC en aquesta campanya.

En la seva resolució, la JEC recorda els precedents de Pedro Sánchez, amb dues multes de 500 i 2.200 euros el 2019 i el 2023 per incomplir aquest precepte de la LOREG, i per això entén que el president del Govern estava advertit de les conseqüències de les seves paraules .

Per això, estima la denúncia d'ERC i resol que "les manifestacions abocades pel president vulneren" la prohibició establerta a l'article 50.2 de la LOREG, així com el deure de neutralitat política que en actes institucionals han de respectar els càrrecs públics durant els períodes electorals", i l'insten que, a la resta de la campanya "s'abstingui de fer actuacions com l'examinada".

S'EXPOSA A UNA MUL