Les imatges i els vídeos de la crescuda dels rius per les pluges a Catalunya

per Pau Arriaga Pérez

Les fortes precipitacions que van caure a Catalunya durant la jornada de dilluns passat 29 d'abril haurien de servir perquè els embassaments es continuïn omplint... però també van servir per deixar imatges curioses, amb els rius com a protagonistes.

Crescuda del Besòs

El Besòs, per exemple, va veure com la zona de la desembocadura augmentava el seu cabal de manera considerable; el riu, que arriba al mar a l'alçada de Sant Adrià de Besòs, presentava un aspecte poc habitual els darrers temps.

El reel , penjat al perfil d'Instagram Barcelona Foto, ha aconseguit prop de 5.500 m'agrada , a banda d'un gran nombre de comentaris d'usuaris d'aquesta xarxa social, tant de Catalunya com de ciutats d'Espanya.

Gran volum d'aigua al Llobregat

De la mateixa manera, l'altre gran riu de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Llobregat, també va veure com el volum d'aigua creixia exponencialment.

Usuaris de X, com Àlex Sancliment, publicaven fotografies del riu "totalment desbordat" al seu pas per Sant Boi de Llobregat... i apuntant que el volum d'aigua es va multiplicar per 91 en menys de 8 hores.

En altres punts, com els voltants de la Pobla de Lillet, també s'apreciava una crescuda més que considerable.

Fins i tot l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va indicar al perfil de X que el volum d'aigua al riu "en el tram final, arriba al llindar d'alerta".

A tall d'exemple van apuntar que a una altra localitat de la comarca, Sant Vicenç dels Horts, el cabal era de 225 m3/s (abans de les pluges era de 2,5 m3/s).

Evacuació a Terrassa

Les tempestes també van provocar danys en alguns edificis, com al pavelló esportiu Can Jofresa de Terrassa (Vallès Occidental). Part del sostre d'aquest recinte esportiu va caure, cosa que va obligar a evacuar les 300 persones que la tarda del passat dilluns 29 hi havia a l'interior.

L'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, va explicar al perfil de X que el procediment es va fer amb normalitat, i va donar les gràcies a "cossos de seguretat, serveis d'emergència i treballadors i treballadores municipals per la seva feina".

També la riera de la capital del Vallès Occidental va mostrar un aspecte poques vegades vist.