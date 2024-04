per Redacció CatalunyaPress

CC.OO. i UGT de Catalunya han convocat manifestacions aquest dimecres 1 de maig de manera conjunta per reivindicar "el paper útil" dels sindicats per impulsar polítiques, com la reforma laboral, que milloren la vida de les persones treballadores.

Així es van manifestar, a la presentació dels actes previstos per a la jornada, el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.

La manifestació començarà a les 11.30 a la plaça d'Urquinaona de Barcelona, i acabarà a la seu de la patronal Foment del Treball, a Via Laietana.

Ros ha reivindicat la funció dels sindicats: “És un moment per explicar al conjunt de la ciutadania que moltes de les coses que s'han aconseguit s'han aconseguit per la constància sindical”.

Pacheco ha subratllat l'estabilitat que ofereixen les organitzacions sindicals, que les ha definit com un “contrapunt” a la desafecció de la ciutadania cap a la política i com una eina per frenar l'extrema dreta.

1 de maig en plena campanya

Les protestes de l'1 de maig estaran marcades per un doble escenari electoral, les catalanes del 12 de maig i les europees del 9 de juny, i els sindicalistes han fet una crida a la participació massiva de la ciutadania: “Que miri molt de prop quins són les opcions que garanteixen els seus interessos", va dir Pacheco.

Segons Ros, les eleccions europees són fonamentals, ja que de la ciutadania depèn que hi hagi un Parlament Europeu (PE) "de dreta i d'extrema dreta".

Reivindicacions

Ros ha celebrat els efectes positius de la reforma laboral, però ha dit que encara "queden moltes fites per aconseguir", com ara la reducció de la setmana laboral fins a les 37,5 hores, que no és l'objectiu, però s'acosta a les 32 hores setmanals.

"Nosaltres no hem de competir amb altres comunitats autònomes per abaixar impostos", i ha reclamat un debat sobre el finançament i sobre la fiscalitat catalana.

Pacheco ha advocat per polítiques que caminen cap a la plena ocupació, la baixada dels preus de l'energia i limitar "el preu disparat de l'accés a l'habitatge".

També ha demanat que es "desplega de manera immediata l'estatut del becari", i ha criticat que les organitzacions empresarials alertin d'una manca de personal en sectors com l'hostaleria quan no ofereixen bones condicions laborals.

Manifestacions a tot el territori

Més enllà del que passi a Barcelona, més manifestacions han estat convocades a altres punts de Catalunya.

A Girona el punt de partida serà la plaça de la Independència, en una marxa que començarà al punt del migdia.

Pel que fa a la capital del Segrià, Lleida, el punt de partida serà la plaça del Treball a la mateixa hora que a Girona, les 12h.

A l'altra capital de demarcació, Tarragona, que es vulgui manifestar està citat a la plaça Imperial Tarraco, de nou a les 12 del migdia.

Al marge de les capitals, a Tortosa la marxa començarà a la plaça del Carrilet al punt del migdia, a Igualada ho farà a la confluència entre el passeig de Jacint Verdaguer i el carrer de Sant Magí (en aquest cas a les 11), mentre que a Terrassa l'inici serà la plaça de Lluís Companys a les 11h.