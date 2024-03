La indemnització a la dona colpejada per un projectil de foam el 2019

per Pau Arriaga Pérez

La Generalitat ha acceptat la indemnització de 69.000 euros proposada per la seva Comissió Jurídica Assessora a una dona a qui els Mossos d'Esquadra van disparar amb un projectil de foam al cap el 2019, han informat fonts del Govern a Europa Press .

Després d'estudiar el cas, la Conselleria d'Interior ha assumit la resolució de l'òrgan consultiu sobre legalitat en descartar que la dona tingués una actitud imprudent, que hagués rebaixat la indemnització a uns 30.000 euros. El País ha avançat aquest dimecres 13 de març.

L'afectada, que segons la Comissió va rebre l'impacte del projectil en un lloc on no hi havia concentracions ni disturbis, suposadament va patir un traumatisme cranioencefàlic que li va produir la pèrdua del 80% de l'audició d'una oïda i una epilèpsia crònica.