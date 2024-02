Kira i Luna, els noms de gos i gat que més 'ho van petar' a Catalunya el 2023

per Pau Arriaga Pérez

Triar un nom pels animals que viuen amb nosaltres no és senzill. Si és via adopció, els peluts ja tenen nom, encara que si la mascota arriba a casa recent nascuda, el bateig és un moment important. I és que el nom que se li posi us acompanyarà tota la vida.

En aquest sentit, recentment s'han conegut les estadístiques dels noms més elegits a Catalunya per a gossos i gats. El nom més popular per a gossos va ser Kira, ocupant el primer lloc, seguit per Coco, Nala, Luna i Lola.

Pel que fa als gats, Luna va ser el més elegit, seguit també per Coco en segon lloc. Més enrere a les preferències, estan Mia en tercer, Simba a quart i Nala en cinquè.

Estadístiques per raça

Pel que fa a les races, la més comuna ha és la del mestís (21%). A continuació estarien els chihuahua (5%), els border collie (4%) i els caniches (4%).

La distribució no ha estat tan equitativa a les races de gats: les dues més comunes han estat el gat comú europeu (52%) i el gat europeu (27%), seguides a gran distància pel sphynx (3%), el british shorthair (2%) i el siamès (2%).

Les dades les ha publicat l‟Arxiu d‟Identificació dels Animals de Companyia (AIAC), que forma part del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i que porta un cens d‟aquests animals de companyia.