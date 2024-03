Kissinger no va organitzar, ni va conèixer la 'marxa verda' ('Història del Sàhara espanyol')

Molts anys després de la publicació de l'obra enciclopèdica obra històrica de José Ramón Diego Aguirre un altre intrèpid historiador s'ha proposat escriure una nova història del Sàhara que va ser espanyol, si bé si escau cenyint-se al període concret de la presència espanyola en aquest territori de Àfrica Occidental. Tot i això, en Història del Sàhara espanyol. De la colonització a l'abandó 1881-1976 (Almuzara) Gerardo Muñoz Lorente dedica una primera part a l'etapa prehispànica, però la resta de l'obra, que arriba completament al 700 pàgines, es refereix a la escassa centúria en què va estar vinculat amb el nostre país . I cal afegir que la meitat d'aquestes pàgines s'ocupen de la darrera etapa, és a dir, la descolonització que molt encertadament qualifica de precipitat i el subsegüent abandonament.

Per escriure aquesta obra Muñoz s'ha investigat en profunditat als arxius espanyols, però la veritable novetat, i per tant l'interès més gran, és la documentació que aporta com a conseqüència de l'obertura de nombrosos arxius dels Estats Units país que, com se sap, va tenir una importància notable -bé que no necessàriament decisiva- en la retirada espanyola. L'autor ha utilitzat la documentació desclassificada per la CIA, així com la del departament d'Estat, Arxiu de la Nació, Biblioteques Ford i del Congrés, fonts que han permès accedir a la transcripció de converses mantingudes per Kissinger amb el president nord-americà i els caps d'Estat i ministres d'Afers Estrangers dels països implicats al contenciós -el principal, Cortina Mauri-, correspondència entre els ambaixadors dels Estats Units i el seu cap i un llarg etcètera. D'entre tot aquest material cal destacar la reproducció com a darrer annex de la seva obra del Memoràndum de 6 de setembre de 1974 de l'Oficina d'Intel·ligència Nacional per a l'Orient Mitjà redactat per la CIA i el Departament d'Estat.

Dos punts hi ha particularment nous. Un, la revelació de certa conversa mantinguda entre Ford i el seu secretari d'Estat sobre la qual, degudament transcrita, Muñoz diu que “no sembla que, sent secreta, s'entreveu ni tan sols la sospita que Kissinger conegués per endavant el pla de Hassan II de emprendre la marxa verda i molt menys que l'organitzés o autoritzés”. Aquesta opinió descarrega el llavors secretari d'Estat, per tancament recentment mort, de cap responsabilitat en l'afegança organitzada pel monarca marroquina per fer xantatge a Espanya. Encara que també és molt cert que de les converses i documents desclassificats s'agafa molt clarament que Kissinger era enemic de l'existència un futur estat sahrauí perquè no creia en l'autodeterminació de pocs milers de persones i considerava que hauria de ser un estat tan inviable com Alt Volta o Guinea Bissau.

Un altre, una presumpta invasió marroquina del Sàhara espanyol a principis d'octubre del 1975 que Kissinger hauria desaconsellat seriosament Hassan II el dia 4. “Si els plans d'invasió anaven de debò -diu l'autor- la intervenció nord-americana va impedir que es portessin a terme ”. Dues aportacions, en suma, importants per a la historiografia sobre la qual va ser 53a província espanyola i que, mig segle després del seu esqueixament material -que no jurídic- de la metròpoli, segueix encara sense descolonitzar.