L'aventurada recerca de l'emèrit a Abu Dhabi a Juan Carlos I, el rey en el desierto

El periodisme és una professió força gratificant, però no per això exempta de riscos i incomoditats. Sobretot, quan del que es tracta és de perseguir algun personatge famós que voleu posar terra pel mig i aïllar-se discretament. Els contenciosos judicials i fiscals que van aguaitar Don Joan Carles I després de la seva abdicació van aconsellar el seu allunyament del territori nacional i el rei emèrit, recordant la seva excel·lent relació amb Mohammad bin Zayed, president dels Emirats Àrabs Units, va decidir acollir-se el 2020 a la seva hospitalitat i establir la seva residència a Abu Dhabi des del 3 d'agost d'aquell any. El que no es va dir va ser exactament on, per la qual cosa semblant incògnita va resultar un veritable repte periodístic que Alejandro Entrambasaguas va afrontar no sense complicacions, però amb bona fortuna i la peripècia del qual relata ara a “Juan Carlos I, el rei al desert” (Esfera dels Llibres).

Alexandre va marxar a Abu Dhabi i va poder establir els primers passos del monarca a l'hotel Emirates Palace, el mateix en què va decidir allotjar-se ell. Però llavors Don Juan Carlos ja havia estat acomodat en un altre lloc més exclusiu que va resultar ser un còmode habitatge a l'illa de Zaya Nurai. Mentrestant i fent nombroses voltes i tocant les més insòlites tecles, el periodista va aconseguir connectar telefònicament amb el rei emèrit, circumstància que li va permetre el major scoop de la seva vida professional: revelar el bon estat de salut del monarca, cosa que s'havia posat en dubte a Espanya. I va poder assabentar-se de com discorria la seva vida: esmorzars amb el seu amic Mohamed bin Zayed, que acudia amb freqüència a visitar-lo a la seva residència, lectura de premsa espanyola, despatx de correspondència, converses telefòniques amb els seus amics incondicionals, navegacions pel golf, participació en esdeveniments esportius, celebracions familiars, etc. a més d'algun brevíssim viatge a Espanya oa altres països (Gran Bretanya per al funeral d'Isabel II ia l'illa de Wigh; Grècia per al de Constantí I; París per a l'ingrés de Vargas Llosa a l'Acadèmia Francesa; Ginebra per a la graduació de la seva néta Irene) Poca cosa comparada amb l'activitat desplegada durant el regnat del monarca més viatger de la història d'Espanya (242 desplaçaments a 102 països)

El que no va aconseguir Entrambasaguas va ser arribar fins a la residència. Ben al contrari, en el seu intent de localitzar-la va ser detingut per la policia emiratí, privat de passaport i processat per haver convidat a cafè un vigilant! Una situació força desagradable que va poder portar-lo a la presó, però que es va resoldre per art de birlibirloque. "Una persona -diu- em va confirmar que Joan Carles era qui m'havia salvat d'una acusació de suborn i altres delictes penats amb 40 anys de presó". Mà de sant. O, més ben dit, de rei.

Alfons reivindica la figura del monarca emèrit: “criticar el senyor Joan Carles és fàcil. Mai no podrà, ni voldrà defensar-se”. Paral·lelament censura l'actitud del president de l'executiu espanyol: “és impossible trobar un govern a la història d'Espanya tan bel·ligerant amb el seu rei com ho ha estat i encara ho és el de Sánchez amb Don Juan Carlos”. I conclou assenyalant que “el problema per al retorn de Joan Carles a Espanya mai ha estat el seu fill per més que el govern intenti transferir aquesta responsabilitat a la Casa del Rei”.