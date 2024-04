La majúscula xifra que van pagar les assegurances per sinistres climàtics el 2023

Les asseguradores van abonar uns 847 milions d'euros durant l'any passat per fer front als danys que van provocar episodis climàtics, segons ha informat aquest dijous la patronal del sector, Unespa.

Les empreses asseguradores són responsables dels danys causats per la climatologia en el cas de neu, calamarsa, pluja o vents de fins a 120 quilòmetres per hora.

Per part seva, el Consorci de Compensació d'Assegurances s'ocupa d'indemnitzar els desperfectes causats pels considerats "fenòmens extraordinaris".

És el cas de les inundacions, els embats de mar i els vents sostinguts a partir de 120 quilòmetres per hora. Per tipus de sinistres, es van abonar 310 milions com a part de l'assegurança de la llar per fer front a danys als habitatges.

Els van seguir les indústries, amb pagaments per import de prop de 205 milions d'euros, i automòbils, amb 207 milions d'euros.

Els pagaments van pujar a 74 milions d'euros a comunitats de propietaris ia 33 milions a comerços, mentre que la modalitat d'altres multirisc va superar els 18 milions d'euros.

Per tipus d'esdeveniment, les asseguradores van sumar indemnitzacions de 298 milions d'euros per pluja, així com 232 milions d'euros per calamarsa, 265 milions d'euros per vent i 52 milions per neu.

Els sinistres a les llars van ser els que més pagaments en total van rebre, pel seu elevat volum. Atenent el cost mitjà del sinistre, els més costosos per a les asseguradores van ser els que van succeir a les indústries, amb un cost mitjà de 4.178 euros, davant dels 574 d'un sinistre per danys en vivenda.

Els incidents menys onerosos són els que es donen a comunitats de propietaris (455 euros). Si la comparació es realitza prenent com a referència el fenomen climàtic, destaca la neu: genera contratemps amb un cost mitjà de 2.240 euros. Per províncies, al capdavant se situa Àlaba (97 milions d'euros), seguida de València (77 milions) i Madrid (61 milions).

Els territoris amb menys concentració d'incidents van ser Las Palmas (988.274 euros), Santa Cruz de Tenerife (1,2 milions) i Palència (1,7 milions d'euros).

El succés més agressat atès per l'assegurança durant l'any passat va ser la pedregada que va tenir lloc al nord d'Espanya a principis de juliol i que va suposar el desemborsament de 135 milions d'euros en un sol dia.

Així mateix, altres episodis rellevants van ser la borrasca Bernard, que va generar danys de gairebé 84 milions d'euros només el 22 d'octubre del 2023, i la borrasca Ciarán, amb més de 38 milions d'euros el 2 de novembre del 2023