Un matrimoni utilitza la femta per cuinar: 'Les nostres hamburgueses no saben a caca'

Sembla un fàstic, però pot ser una sortida intel·ligent si continua la pujada dels preus de l'energia. Un matrimoni ha explicat a través del seu compte de TikTok @BelovedCabin, que acumula 157.000 seguidors, com utilitzen diàriament la femta per cuinar.

“Nosaltres convertim la nostra femta en gas per cuinar”, es presumeix John, habitant del “cobertizo de la cabaña”.

Segons explica als seus vídeos, l'aficionat al bricolatge, juntament amb la seva dona Fin, recol·lecta diàriament els seus excrements a través d'un aparell econòmic i ecològic conegut com a HomeBiogas Digester.

El biogàs és una energia renovable o font de gas elaborada a partir de matèria orgànica.

Quan la parella estira la cadena d'un vàter especialitzat instal·lat dins de casa seva a una rural de Geòrgia, on han viscut durant 12 anys, els excrements flueixen automàticament cap al dispositiu, transformant la femta en energia neta.

"No, les nostres hamburgueses no saben a caca", va insistir John en un clip separat. "I no, la nostra cuina no fa olor de claveguera", va afegir.

En canvi, afirma que el dispositiu per xuclar caca emmascara la pudor dels seus números dos.

John afegeix que la maquinària tenia un preu de menys de 1.500 dòlars, una fracció del cost de la plomeria interior, que hauria costat a la parella de boscos la barbaritat de 18.000 dòlars.

I l'extravagant xef insisteix que el combustible de la femta és millor per al medi ambient.

"Estalviem recursos naturals en crear biogàs metà que utilitzem per cuinar", va començar John. “[Això]utilitza menys aigua. I podem crear un fertilitzant ric en nutrients”.

Quan ell i Fin no estan ocupats traient profit dels seus excrements, els amants de la granja estan guanyant diners llogant la seva humil casa a Airbnb a vacances que busquen experiències de vacances úniques.