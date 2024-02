Què opina Pablo López sobre Zorra' de Nebulosa?

El cantant Pablo López ha assegurat que té "pendent" escoltar la cançó 'Zorra' de Nebulossa, que representarà Espanya el proper 11 de maig a Eurovisió, i afirma que el títol de la cançó és "suggerent".

"Tinc pendent escoltar-la. Fins que no l'escolti no puc jutjar. Ara com ara, el seu títol és suggeridor", ha assenyalat durant una entrevista amb Europa Press, en què afegeix que el Benidorm Fest li "encanta".

El cantant celebra deu anys a la música i ho fa amb una gira que arrenca aquest dissabte 24 de febrer a Roquetas de Mar (Almeria) i que conclou amb quatre dates al mes de juny a Madrid, en què ha penjat el cartell de 'no hi ha entrades'.

Durant la gira, Pablo López acudirà a diversos teatres i auditoris de diferents punts d'Espanya, com València, Múrcia, Vigo, Valladolid o Saragossa, entre d'altres, i destaca la "solemnitat" amb què els teatres envolten els concerts. "És una cosa especial perquè torno a l'hàbitat natural de la música, que crec són els teatres i auditoris. Jo mai em queixaré de fer pavellons, places de toros i coses més grans, però es troba a faltar aquesta proximitat", assegura.

Respecte al nou disc, Pablo López fa broma que fa "set o vuit mesos" dient que estava "en caure" i preveu que el seu nou àlbum vegi la llum en els propers mesos. Al seu nou disc figuraran alguns singles publicats com 'Mira com ballen', 'Quasi' o 'Abril sense anestèsia'.

"M'atreviré amb cançons que s'havien quedat al camí. Intentaré treure coses del calaix que s'havien quedat a un costat de la carretera i tornen amb nosaltres", ha apuntat.

L'artista, mirant enrere, considera que ha "pecat" de no saber gaudir de l'"eufòria" que ha aconseguit en la seva trajectòria musical. "Si he pecat d'alguna cosa ha estat de no creure'm què està passant. M'aconsellaria gaudir de tot el que ha passat", assegura.

"Em segueixo sorprenent que hi hagi gent que et dediqui un dia en anar a un concert. Ocupar així l'espai vital, per no dir l'ànima d'una persona, em sembla una cosa extraordinària. I em segueix semblant aclaparador, com a mínim", ha reconegut.

Sense por per l'arribada de la intel·ligència artificial

D'altra banda, Pablo López, que també és compositor, ha assegurat que no li fa "por" la Intel·ligència Artificial i assenyala que està "súper a favor" de l'eina.

"Estic començant a desenvolupar la meva pròpia teoria que com més avanci la IA, més es valorarà el tracte personal. Jo no li tinc por. Si no escrivís jo, o si usés aquesta eina per escriure, em faria por potser viciar-me, però jo faig servir aquesta eina d'una manera positiva. Em sembla fascinant les coses que es poden fer. Estic súper a favor i ho recolzo totalment", ha comentat.

L'artista creu que la IA pot "desbalancejar" l'equilibri entre la tecnologia i les relacions personals. "Jo estic tan enganxat a les relacions personals, que crec que la IA desbalancejarà això perquè la gent no s'adonarà de si alguna cosa és veritat o mentida, i tindrà la necessitat de veure-ho en persona. Aquí sortirem guanyant els que vivim del tracte personal", ha subratllat.

Per acabar, Pablo López afirma que no ha utilitzat l'eina per elaborar alguna estrofa d'algun dels seus temes. "El més bonic d'una cançó és rebolcar-s'hi, ficar-se al llit amb ella, gaudir, abraçar-la i saber que ha sortit de les entranyes d'un", ha conclòs.